Toto Wolff dit que quelle que soit la décision de Mercedes sur leur alignement 2022, George Russell et Valtteri Bottas ont de « grandes options » en Formule 1.

Wolff a déclaré précédemment que l’équipe choisirait entre ces deux pilotes pendant les vacances d’été pour qui sera le partenaire de Lewis Hamilton la saison prochaine, mais Mercedes n’a pas encore annoncé publiquement son choix.

Des rapports ont révélé que Bottas aurait ouvert des pourparlers avec Alfa Romeo et Williams au cas où ses employeurs actuels choisiraient Russell à son siège l’année prochaine. Quant à l’actuel pilote Williams, lui et le directeur de l’équipe Jost Capito ont effectivement confirmé qu’il resterait avec l’équipe si Mercedes gardait Bottas aux côtés de Hamilton pour 2022.

Le directeur de l’équipe Mercedes a également déclaré qu’il aiderait Bottas à trouver un autre lecteur s’il ne restait pas et pense que quel que soit le résultat de son choix de pilote, les deux peuvent être optimistes quant à leur avenir en Formule 1.

“George et Valtteri auraient probablement plus d’une option pour rester en Formule 1 et courir en Formule 1 avec des perspectives attrayantes”, a déclaré Wolff aux journalistes, cité par GP Fans.

« La plupart des équipes se considèrent comme des équipes challenger. Ils s’attendent à ce qu’un grand pas soit fait l’année prochaine en raison du plafonnement des coûts qui est désormais valable pour tout le monde.

« Ils se sont concentrés très tôt sur le développement de l’année prochaine. Vous pouvez voir Alfa, Williams n’a plus apporté une énorme quantité de pièces depuis un certain temps.

“Je pense que George et Valtteri auraient, quoi que nous décidions, d’excellentes options.”

Bottas a plaidé sa cause pour rester avec les Silver Arrows au-delà de cette saison en insistant sur le fait qu’il est un “bon atout” à avoir dans l’équipe, l’opinion générale parmi les fans étant qu’il serait le plus susceptible des deux pilotes d’être disposé jouer un rôle de soutien à Hamilton l’année prochaine.

Il a déjà fait place à Hamilton sur la bonne voie à plusieurs reprises dans des mouvements commandés par l’équipe, et Wolff a fait écho au sentiment du Finlandais en disant qu’il a été un “pilier très important” pour Mercedes au cours de ses cinq saisons avec l’équipe.

Russell, quant à lui, a mis fin à sa longue attente pour marquer ses premiers points pour Williams au Grand Prix de Hongrie en prenant la huitième place, alors que l’équipe continue de se frayer un chemin vers les coureurs du milieu de terrain.

Si Wolff est fidèle à sa parole, Mercedes aura annoncé le partenaire de Hamilton pour 2022 d’ici le week-end du Grand Prix de Belgique à Spa du 27 au 29 août.