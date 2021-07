George Russell : être le coéquipier de Lewis Hamilton serait “incroyable”

George Russell dit qu’être coéquipier avec Lewis Hamilton serait « incroyable » – et il est impatient de le « combattre » dans la même machine Mercedes.

À un moment donné au cours des prochaines semaines, il est de plus en plus probable que Russell sera nommé pilote Mercedes pour 2022 dans une équipe entièrement britannique aux côtés de Hamilton, en remplacement de Valtteri Bottas.

Cela représenterait une avancée significative pour le joueur de 23 ans de Williams où il a passé les trois dernières saisons, mais n’a pas encore marqué de point dans l’équipe avec laquelle il est « prêté » par Mercedes – bien que Russell ait souvent montré son talent avec des performances de qualification impressionnantes.

Pendant ce temps, Russell a dû regarder pendant que ses rivaux des années juniors ont remporté de nombreux podiums et même des victoires – et il pense qu’il est temps qu’il se coupe une part du gâteau.

Tout aussi important, cependant, il veut affronter Hamilton et apprendre de son compatriote qu’il considère comme sans égal en Formule 1.

“Je pense qu’avoir l’opportunité d’être coéquipier avec un gars comme Lewis serait incroyable car à mon avis, Lewis est le meilleur des meilleurs”, a déclaré Russell lors d’une interview avec RTL.

« Il ne fait aucun doute que ses statistiques sont définitivement les meilleures de tous les temps et si vous voulez être le meilleur, aller contre les meilleurs est le seul moyen.

« Je suis sûr que n’importe quel pilote apprendrait tellement d’un gars comme Lewis avec toute son expérience et le respect mutuel qu’il a avec beaucoup de gens, surtout nous, envers lui.

“Je me suis battu avec Max [Verstappen], Charles [Leclerc], Esteban [Ocon], tous ces gars, Lando [Norris] ainsi, dans toute ma carrière junior. Tous ces jeunes gars avec qui je me bats depuis 10 ans. Le seul qui serait nouveau serait évidemment Lewis car il est évidemment l’un des plus grands.

“C’est un gars formidable, un pilote fantastique et je veux me battre avec les meilleurs et c’est Lewis, c’est Max, c’est Charles, il y a beaucoup de gars en tête de la grille.”

A Budapest on y va ✌️🇭🇺 pic.twitter.com/z7bG5HlkzC – George Russell (@GeorgeRussell63) 28 juillet 2021

Russell estime qu’il a purgé sa peine et qu’il est désormais «prêt» pour une voiture beaucoup plus compétitive, ayant remplacé Hamilton lors du Grand Prix de Sakhir l’année dernière lorsque le septuple champion du monde a contracté COVID-19.

« À chaque course que vous faites, vous êtes plus expérimenté, plus préparé », a déclaré Russell. « En ce moment, je me sens prêt, j’ai confiance en mes capacités. L’excitation et la pression de courir aux avant-postes m’ont manqué et c’est de cela que j’ai vécu.

“Je pense que pour moi, courir en 2019 sans pression était un sentiment tellement étrange parce que j’étais complètement seul avec Robert [Kubica] mon coéquipier de l’époque, et ces deux dernières années j’ai eu un petit sentiment de pression, c’est ce que j’aime.

“Comme je l’ai eu récemment à Silverstone, cette situation de haute pression est ce sur quoi je m’épanouis et Bahreïn aussi l’année dernière, lorsque j’ai piloté pour Mercedes.

“J’ai l’impression de mieux performer dans ces situations et je veux me retrouver dans cette position parce que je me sens prêt à combattre les gars que j’ai combattus toute ma carrière.”