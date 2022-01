George Russell « exigeant » mais bon joueur d’équipe

Le patron de Williams, Jost Capito, a suggéré qu’en George Russell, Mercedes gagnerait un pilote qui sait ce qu’il veut, mais fait passer l’équipe en premier.

Après trois saisons en Formule 1 au sein de l’équipe Williams, Russell s’apprête à relever le plus grand défi de sa carrière jusqu’à présent au sein de la gamme Mercedes à partir de 2022, où il sera le partenaire du septuple champion du monde Lewis Hamilton.

Mercedes avait un couple de pilotes stable et harmonieux à Hamilton et Valtteri Bottas, mais avec l’arrivée de Russell, il reste à voir si cette atmosphère chez Mercedes sera impactée.

Les mots de Capito suggèrent cependant que Russell ne sera pas là pour lui seul, après avoir parlé de la mentalité du coureur britannique qui l’a toujours vu veiller aux besoins de l’équipe de Williams.

S’adressant à GPFans, Capito a déclaré: « Je pense que George a un énorme respect de la part de tous les membres de l’équipe et il est exigeant.

« S’il veut faire quelque chose sur la voiture, il pousse vraiment [for it], et s’il veut faire avancer les choses dans l’équipe, il pousse mais toujours de manière très positive.

«Je n’ai jamais entendu un mot de lui de toute l’année, étant toujours très direct dans ce qu’il veut et ce qu’il attend. Je pense que c’est une attitude fantastique de George.

« Nicky [Nicholas Latifi] est très similaire, donc en ce qui concerne les personnages, ils sont très similaires et tout le monde aime travailler avec eux.

« Ils ont également créé une très bonne relation avec George et avec Nicky, mais aussi ce qui était très important pour l’équipe et c’est que George n’est pas là, ‘Je suis le meilleur pilote ici donc tout est fait comme je le veux’ .

« C’est aussi un très bon joueur d’équipe. Il sait qu’il veut gagner et qu’il veut être le meilleur, mais il pense aussi toujours à son coéquipier. »

À titre d’exemple, Capito se concentrerait sur le Grand Prix de Hongrie, où après une série d’accidents et d’erreurs stratégiques pour Hamilton, Williams s’est retrouvé à disputer des points importants grâce à Latifi.

Cela a incité Russell à prendre la radio et à dire à son équipe de donner la priorité à Latifi, endommageant sa propre course si nécessaire.

« Quoi qu’il en pense pendant la course, il ne pense qu’à l’équipe en général et aussi à son coéquipier », a poursuivi Capito.

« Je pense que son attitude personnelle est absolument fantastique. »