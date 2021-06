George Russell explique pourquoi il n’a pas pris le redémarrage de Bakou

in

George Russell a expliqué pourquoi il s’était soudainement retiré du Grand Prix d’Azerbaïdjan à la fin du tour de formation pour le redémarrage de la course.

La sixième manche de Bakou du Championnat du monde 2021 s’est transformée en une fusillade de deux tours avec un redémarrage debout après un arrêt au drapeau rouge causé par un deuxième gros accident dans la ligne droite des stands, le leader Max Verstappen en a été victime pour suivre Lance Stroll plus tôt.

Alors que les voitures rentraient dans leurs créneaux de grille, Russell s’est dirigé vers la voie des stands et est sorti de la course, ce qui lui a coûté une chance de remporter ce premier point tant attendu pour Williams, qui a maintenant bien entamé sa troisième saison avec l’équipe.

« J’ai eu un problème de boîte de vitesses. J’arrivais juste à la ligne et puis pas de conduite, pas de puissance », a déclaré Russell, qui a signalé que le problème était différent de celui qui l’avait forcé à quitter tôt les essais libres le samedi matin.

« Ennuyeux… nous faisions une bonne course, la voiture était rapide, je me sentais à l’aise et en confiance avec elle avant le drapeau rouge, puis j’ai eu les pneus dans une très bonne fenêtre sur le tour de formation, ce qui aurait payé des dividendes.

« C’est particulièrement frustrant après tant d’anticipation accumulée avant ces deux derniers tours. Ce n’était pas censé être le cas, et c’est parfois la course.

Il est temps de se recentrer et de se préparer pour le prochain 🙌 pic.twitter.com/NGxXVKwKM4 – Williams Racing (@WilliamsRacing) 7 juin 2021

Néanmoins, il y avait encore une fois des avantages que Russell pouvait tirer du week-end alors qu’il obtenait sa progression habituelle en Q2 et courait même juste derrière Valtteri Bottas, avec qui il a eu cette tristement célèbre collision à Imola en avril.

“Une autre Q2, la voiture s’est bien comportée en course, nous devons donc prendre les points positifs là où nous le pouvons et ils l’étaient définitivement”, a-t-il ajouté. « Dommage de finir comme ça.

Russell, contrairement à son coéquipier Nicholas Latifi, a reçu une stratégie à deux arrêts, expliquée par Dave Robson, responsable des performances des véhicules de Williams.

“Nous avons essayé une stratégie différente avec George pour lui donner un peu d’air libre et une opportunité de mettre la pression sur les voitures devant”, a déclaré Robson.

« Malheureusement, il n’a pas pu trouver assez de rythme sur les pneus durs pour faire beaucoup de progrès même si la voiture fonctionnait raisonnablement bien.

“Cependant, s’étant arrêté pour des pneus neufs lors de la première voiture de sécurité, il était en bonne position alors que ceux qui l’avaient précédé ont commencé à se débattre avec leurs anciens pneus.

“Malheureusement, la deuxième voiture de sécurité et la suspension de course qui a suivi ont donné à toutes les voitures la possibilité de monter des pneus neufs pour le sprint final de deux tours jusqu’au drapeau à damier.

“En fin de compte, George n’a pas pu reprendre la course en raison d’un problème suspecté de boîte de vitesses.”

