George Russell explique pourquoi il retardera son déménagement à Monaco

George Russell veut se concentrer sur la sécurisation de son trajet en 2022 et résoudre les problèmes de voyage restants avant de partir vivre à Monaco.

Cette petite principauté accueille non seulement le Grand Prix de Monaco, l’un des événements de course les plus emblématiques au monde, c’est aussi l’endroit où de nombreux pilotes de Formule 1 ont élu domicile.

De la grille actuelle Lewis Hamilton, Max Verstappen, Daniel Ricciardo et Charles Leclerc résident tous à Monaco, et dans un avenir proche Russell veut les rejoindre.

Après le Grand Prix de Monaco, Russell a “vérifié certains endroits”, mais il a décidé qu’il ne déménagerait pas à Monaco pour l’instant.

Au lieu de cela, il veut mettre tous ses efforts pour assurer son avenir en Formule 1 pour 2022 avant de quitter son appartement londonien et de se rendre à Monaco. En plus de cela, il s’inquiète également des problèmes logistiques qui subsistent en raison du COVID-19.

Le Britannique a vécu avec ses parents pendant le verrouillage du Royaume-Uni en 2020.

“Je vais probablement reporter à plus tard dans la saison juste pendant que les cas de Covid et les problèmes logistiques sont toujours là”, a-t-il déclaré, cité par GPFans.

«Cela rend les choses un peu difficiles et je veux juste me concentrer sur la course. Ici et maintenant, c’est quelques mois très importants pour de nombreux conducteurs lorsque les négociations contractuelles approchent pour 2022.

«Avoir cette stabilité pour moi-même à la maison est important pour que je puisse lui donner absolument tout ce que j’ai sur la course.»

Russell est dans la dernière saison de son contrat de trois ans chez Williams, et en tant que junior de Mercedes, il vise à décrocher un siège avec la tenue allemande dominante pour 2022.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton prévoit actuellement de continuer jusqu’en 2022, il semble donc que Russell et Valtteri Bottas se disputent le deuxième siège Mercedes.

Le patron de l’équipe Mercedes et copropriétaire, Toto Wolff, gère les deux pilotes et a depuis longtemps prêché sa foi en leur alignement actuel de Hamilton et Bottas. Cependant, le Finlandais n’a pas encore lancé de défi pour le titre à Hamilton depuis qu’il a rejoint Mercedes en 2017.

Russell a fait une apparition sous les couleurs de Mercedes, remplaçant Hamilton au Grand Prix de Sakhir 2020.

Ce serait un début impressionnant pour le joueur de 23 ans qui s’est qualifié P2, mais a dépassé Bottas au départ alors qu’il contrôlait les premières étapes de la course.

Malheureusement, une confusion de pneus à l’arrêt au stand de Russell et plus tard une crevaison lui coûterait toute chance de transformer cela en victoire.

