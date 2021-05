George Russell fait allusion au scénario plus grand de Drive to Survive pour la série 4

Après avoir à peine passé du temps à l’écran dans les derniers épisodes de Drive to Survive, George Russell a laissé entendre qu’il pourrait figurer plus en évidence dans la prochaine série.

Le pilote Williams a à peine été vu dans la série 3 des docu-séries Netflix, bien qu’il ait joué un rôle dans l’un des plus grands sujets de discussion de la saison 2020 à Sakhir.

Drive to Survive a été très populaire auprès des fans existants du sport et Zak Brown de McLaren pense que le spectacle «ouvrir les portes» aux fans a suscité un nouvel intérêt pour la Formule 1.

Avec plus de discussions sur les plans de Russell pour 2022, ainsi que sur son implication dans un énorme crash avec Valtteri Bottas au Grand Prix d’Émilie-Romagne, il est logique que les caméras Netflix suivent de plus près le pilote britannique.

Russell a révélé qu’il était même filmé lors de l’enregistrement du podcast In The Fast Lane, disant alors qu’il était interrogé sur la série: «Vous avez peut-être vu un gars se déplacer lentement dans le plan de la caméra il y a une minute et c’était l’équipe de Netflix.

«De toute évidence, le scénario principal de George Russell est arrivé très tard dans la [2020] saison, et quelqu’un m’a dit que c’était un peu difficile [to fit me in] – c’est leur excuse de toute façon!

«Je vais leur laisser celui-là, mais je pense que pour la saison quatre, je serai peut-être un peu plus là-dedans.

Arriver à l’épisode 10 et réaliser que vous n’êtes pas dans # DriveToSurvive… pic.twitter.com/huDY1MVRd6 – George Russell (@ GeorgeRussell63) 20 mars 2021

Ce scénario auquel Russell faisait référence était sa course de remplacement pour Mercedes au Grand Prix de Sakhir, conduisant la voiture de Lewis Hamilton en tant que champion du monde récupéré de Covid-19.

Russell a réalisé une performance impressionnante, dépassant Valtteri Bottas deux fois en piste pour prendre la tête de la course, mais une crevaison et une infraction à la réglementation des pneus l’ont laissé sans une première victoire en Formule 1.

Il était pragmatique quant à sa déception de la journée, ajoutant qu’il avait beaucoup appris en concourant pour la première fois en tête de la grille de F1.

«D’abord et avant tout, vous retenez tant de leçons d’une expérience comme celle-là et le premier est plus de confiance», a-t-il expliqué. «J’ai eu cette opportunité et nous aurions pu gagner la course si nous n’avions pas eu d’incroyables événements malheureux ou une crevaison.

«Cela confirme que le travail que je fais est probablement assez raisonnable. Mais également, j’ai retenu que se battre pour la victoire ou la pole position n’est pas facile. Les goûts de Lewis, Max, Danny Ric, ils placent la barre si haut et vous devez continuellement vous améliorer.

«Je ne reviens pas de cet événement en pensant ‘J’aurais pu gagner, je suis assez bon, laissons ça là’. Je suis reparti en me disant «oui, j’en ai eu un avant-goût mais je dois continuer à m’améliorer si je veux être au top».

«Psychologiquement, c’était tellement important. Je me suis qualifié de loin en P2 avec mon meilleur résultat en qualifications, mais je suis reparti déçu d’avoir raté la pole.

«L’effet après la course et les émotions que j’ai vécues m’ont fait mal. C’était incroyablement décevant, mais je devais aller à la prochaine course à Abu Dhabi, me reprendre et dire “ tu sais quoi, tu dois mettre ça derrière toi maintenant parce que, si tu veux gagner un championnat, tu «va avoir des déceptions».

«Vous allez avoir des victoires, vous allez avoir des week-ends quand vous êtes hors du rythme et vous devez être assez fort pour dire ‘d’accord, c’est derrière moi maintenant – passez à la le prochain’.

“Si vous vous attardez sur les déceptions, vous n’irez nulle part.”

