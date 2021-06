George Russell “fait la danse de la pluie” pour le Grand Prix de France de dimanche

in

George Russell a déclaré qu’il espérait que la pluie tomberait dimanche sur le Paul Ricard pour mélanger l’ordre au Grand Prix de France.

Russell a maintenu son record de 100% de sur-qualifications de ses coéquipiers Williams et de se qualifier pour la deuxième partie des qualifications cette saison, traversant une session de Q1 qui a vu deux périodes de drapeau rouge.

Cela a entraîné des problèmes pour les pilotes essayant d’obtenir leurs manches de qualification pour essayer d’atteindre la Q2, mais la Q1 interrompue a vu Russell passer de justesse et, même s’il a admis que ce n’était pas sa meilleure performance, il garde espoir que les conditions être mouillé au Castellet.

“C’était une séance difficile”, a déclaré Russell. “Je pensais que je ne passerais pas en Q2 parce que j’avais beaucoup de trafic dès mon premier tour”, a déclaré Russell aux journalistes après les qualifications.

“Alors évidemment le drapeau rouge [came out] mais ensuite j’ai gratté à travers. C’était bien, il y avait probablement quelques dixièmes de plus là-dedans, pour être honnête.

« Ce n’était pas mon meilleur tour. Nous nous sommes qualifiés sur les médiums, je pense que ce n’était que ma deuxième fois sur les médiums ce week-end, dont les premiers étaient mes premiers tours de la journée.

“C’était un peu délicat, mais tout est à jouer pour demain – le temps semble un peu en l’air, faisons la danse de la pluie et voyons ce qui se passe.”

Une journée de travail solide mais toujours en poussant pour plus. Pluie prévue demain… pic.twitter.com/8th9fRG5zR – George Russell (@GeorgeRussell63) 19 juin 2021

Son coéquipier Nicholas Latifi est arrivé à moins de deux millisecondes des qualifications de Russell pour la première fois à Williams, leurs derniers tours lancés étant réduits par le deuxième drapeau rouge de la session après la chute de Mick Schumacher.

Mais le Canadien pense qu’il aurait eu une chance de passer la première partie des qualifications s’il avait pu terminer son dernier tour lancé.

“Le seul tour que j’ai fait après avoir jeté un pneu [set] dans la poubelle avec le premier drapeau rouge, [there was] pas beaucoup de confiance dans le premier secteur », a déclaré Latifi.

« À la fin avant le dernier drapeau rouge, je m’améliorais. J’avais quatre dixièmes d’avance dans le dernier secteur. Il aurait été intéressant de voir où nous aurions fini, mais c’est la course. C’est comme ça que ça se passe.

