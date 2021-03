George Russell pense qu’il était «fou» que Williams n’ait pas de directeur technique – ce qu’ils ont maintenant abordé avec l’arrivée de François-Xavier Demaison.

Depuis la sortie de Paddy Lowe en 2019, Williams travaillait sans directeur technique, ce qui est généralement un rôle de base au sein des équipes de Formule 1.

Mais la hiérarchie du constructeur basé à Grove a subi des changements depuis leur vente de la famille Williams à Dorilton Capital l’été dernier, avec Simon Roberts nommé directeur de l’équipe et Jost Capito embauché en tant que PDG.

Capito, qui a commencé son rôle plus tôt cette année, a fait appel à un directeur technique qui lui est familier.

C’est Demaison, connu sous le nom de «FX», que Capito connaît de Volkswagen où le duo a connu un succès considérable dans le championnat du monde des rallyes.

Bien que son expérience en Formule 1 soit limitée, Russell a bien accueilli l’introduction de Demaison pour cocher une case qui devait absolument être cochée.

«Pendant tout mon temps chez Williams, nous n’avions pas de directeur technique, ce qui est assez fou quand on y pense», a déclaré le Britannique, qui en est à la troisième et dernière année de son contrat de «prêt» actuel avec ses mentors, Mercedes. cité par grandpx.news.

«Cela signifie que beaucoup de gens ont fait des travaux qu’ils n’étaient pas censés faire. Si un directeur technique réussit, ces mécaniciens ou ingénieurs peuvent à nouveau se concentrer sur leur travail. »

Montrez votre soutien à Williams avec sa dernière collection officielle de marchandises

Cependant, le jeune homme de 23 ans se rend compte que sous la direction précédente, dirigée par Claire Williams, il y avait des raisons financières valables pour ne pas faire appel à un directeur technique.

« La priorité était de garder l’équipe en vie plutôt que de construire les voitures de Formule 1 les plus rapides possibles », a-t-il déclaré.

Williams a terminé dernier du Championnat du monde au cours des trois dernières années et bien qu’il n’y ait pas eu d’amélioration immédiate lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison, avec Russell terminant 14e, on s’attend à ce qu’un certain degré de progrès se produise cette année sur des circuits qui conviennent. leurs voitures mieux.

Russell a certainement aimé travailler avec Capito jusqu’à présent.

«Je suis impressionné par la motivation et la bonne humeur qu’il a apportées à l’équipe», a déclaré Russell à propos de l’Allemand de 62 ans, qui a eu un bref passage avec McLaren dans la seconde moitié de la saison 2016.

«C’est un gars incroyablement accessible qui parle à tout le monde dans le garage. Il aura un impact positif sur Williams au cours des prochaines années.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!