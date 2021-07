George Russell heureux que Silverstone ne soit pas une “ville fantôme”

George Russell est ravi que Silverstone « bourdonne » pour le Grand Prix de Grande-Bretagne – plutôt que pour la « ville fantôme » à laquelle il ressemblait l’année dernière.

Une foule pouvant atteindre 140 000 personnes a reçu le feu vert pour assister à la 10e manche du Championnat du monde 2021, à condition que les détenteurs de billets remplissent les critères des protocoles Covid-19 stipulés.

Alors que l’audience des événements sportifs revient aux niveaux d’avant la pandémie, ce sera bien loin des deux premiers dimanches d’août dernier lorsque Silverstone a organisé deux grands prix consécutifs à huis clos.

Les tribunes vides étaient la norme pour les courses de F1 en 2020, mais Russell est ravi que l’atmosphère habituelle de Silverstone soit de retour pour sa course à domicile, par opposition au site désert que les restrictions signifiaient il y a 11 mois.

« J’ai hâte. C’est toujours une joie d’aller à Silverstone pour conduire ce qui est une piste incroyable et avec 140 000 fans, ce sera bourdonnant pour nous tous », a déclaré le pilote Williams lors du Silverstone Podcast.

« Je pense que nous en avons tous besoin et que nous le méritons, pas seulement les pilotes et les équipes, mais aussi les fans. Ce sera tellement excitant pour tout le monde.

« On croise les doigts pour que la météo s’arrête. Espérons que nous avons eu notre mauvais temps au cours des deux dernières semaines au Royaume-Uni et que nous pourrons profiter d’un beau soleil. Ce sera juste un méga événement dans l’ensemble.

Plus qu’une semaine 🇬🇧 pic.twitter.com/4lFuIEKQFo – Williams Racing (@WilliamsRacing) 11 juillet 2021

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Parlant de ce que cela fait de ne pas avoir de fans présents, le joueur de 23 ans a ajouté : « Vous n’avez tout simplement pas cette atmosphère lorsque vous entrez en piste un samedi ou un dimanche matin.

« C’est calme, on se croirait un peu dans une ville fantôme, pour être honnête. C’est évidemment toujours aussi chargé quand vous êtes avec les équipes de F1 et sur la grille, qui est pleine à craquer, mais vous regardez autour de vous et c’est complètement vide.

“Ce n’est pas ça le sport – le sport c’est l’atmosphère, le divertissement et les fans en sont une grande partie. Aller à Silverstone avec ce qui sera de loin la plus grande foule que nous ayons eu en un an et demi sera tellement excitant pour tout le monde.

« Vous ne pouvez pas le quantifier, mais le simple fait d’avoir ce soutien… évidemment, cela ajoute une pression supplémentaire, mais c’est une bonne pression et beaucoup d’entre nous en profitent. Sortir là-bas pour essayer de réaliser votre meilleure performance devant tout le monde est un sentiment si spécial, surtout si vous faites du bon travail. »

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !