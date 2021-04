George Russell: J’ai eu une conduite relativement facile en F1

George Russell estime que ses premières années en tant que pilote de Formule 1 ont été une «conduite relativement facile» pour lui.

Le Britannique a rejoint le sport en 2019 en tant que Williams pilote et fait partie de l’équipe britannique depuis.

Dans les voitures qui ont le plus souvent été les plus lentes sur la grille, il a passé la majorité de son temps en fond de grille et n’a pas réussi à marquer un point pour elles.

La seule fois où il a terminé dans le top 10, c’est lorsqu’il a remplacé Lewis Hamilton chez Mercedes à Bahreïn la saison dernière, mais même cela a été quelque peu décevant car il a terminé en P9 après avoir semblé susceptible de remporter sa première victoire pour la plupart. de la course.

Un autre point bas est survenu au deuxième tour cette saison lorsque Valtteri Bottas et lui se sont affrontés à Bahreïn, le Britannique réagissant avec colère et giflant le Finlandais sur le casque immédiatement après dans une démonstration de frustration qu’il a regretté plus tard.

Malgré tout cela, le Britannique n’a aucun doute sur ses capacités et estime que pouvoir les développer en fond de grille et hors des projecteurs lui a facilité les choses.

«Je crois que je suis à un niveau que je suis capable de gagner des courses», a déclaré Russell dans une interview avec ..net.

«Mais je ne crois pas que je suis à mon potentiel maximum et je pense que j’ai un long chemin à parcourir. Il y a beaucoup à faire pour moi et il y a beaucoup plus que je peux apporter à la table.

«J’ai eu une conduite relativement facile, j’ai été sous le radar au cours des deux dernières années et demie. Jamais dans les points, faire mon métier.

«Si je suis un peu en retard, cela passe un peu inaperçu. Si j’ai un excellent résultat, encore une fois, pas trop remarqué. Vous revenez de la plupart des week-ends relativement satisfait, même si vous saviez qu’il aurait pu y avoir un demi-dixième de plus peut-être.

“Cette [Sakhir] Un Grand Prix, par exemple, un demi-dixième de plus aurait signifié que j’étais en pole position et mon sentiment de samedi soir aurait été complètement différent de ce qu’il était.

«C’est ce que devrait être le sport et ce que devrait être la Formule 1. Donc, pour conclure, la plus grande chose que j’ai apprise, c’est que les choses ne vont pas être psychologiquement plus faciles à combattre au front, si quoi que ce soit, cela deviendra plus difficile.

