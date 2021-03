George Russell: Kimi Raikkonen, «  l’homme d’État aîné  », incroyablement rapide

George Russell pense que Williams est en avance sur Haas après l’entraînement de vendredi à Bahreïn, mais Kimi Raikkonen semble «incroyablement rapide».

À l’approche du vendredi d’ouverture de la saison, la meilleure façon pour Williams de juger de ses progrès à la suite de 2020 serait de se comparer à leurs rivaux de la saison dernière Haas et Alfa Romeo.

Russell finirait FP2 près d’une seconde sur le Haas le plus rapide, à savoir Mick Schumacher, ce qui suggère que l’équipe de Grove a remanié ce rival en particulier.

Mais le Britannique avait quatre dixièmes d’avance sur Raikkonen dans l’Alfa Romeo, alors Russell pense que Williams a du pain sur la planche pour le reste du week-end d’ouverture.

«C’était des conditions difficiles, je pense que la température de la piste a augmenté de 58 degrés à un moment donné en FP1 qui est incroyablement chaud», a-t-il déclaré aux journalistes.

«FP2 était plutôt bon, le rythme de carburant était meilleur que prévu même avec ces vents en rafales, donc j’ai été agréablement surpris à ce sujet, mais le vent change tellement en ce moment, cela affecte tout le monde énormément.

«Mais je pense vraiment que notre voiture est un peu plus sensible à ces changements, donc les doigts croisés sont soit calmes, soit dans une direction favorable demain et dimanche.

«Je pense que ce sera une course longue et délicate, mais j’ai néanmoins hâte d’y être.

«Comme je l’ai déjà dit, je pense que ce sera un peu un yo-yo cette saison, mais je pense que des signes prometteurs si nous pensons que ce sont les conditions les plus délicates pour notre voiture, je pense que cela ne peut que s’améliorer, disons lorsqu’il s’agit du pire des cas.

«Nos rivaux Haas ont l’air d’être un peu derrière nous, ce qui est positif, Alfa a l’air très très rapide, vraiment impressionnant, Kimi est un peu un homme d’État plus âgé aujourd’hui mais toujours incroyablement rapide.

«Nous avons donc du pain sur la planche et comme toujours, je conduirai aussi vite que possible.»

Notre hommage à la voix de @ F1 💙 pic.twitter.com/l24Lfct4A0 – Williams Racing (@WilliamsRacing) 26 mars 2021

Les nouveaux abonnés à F1 TV Pro peuvent regarder le Grand Prix de Bahreïn gratuitement avec un essai de sept jours. Inscrivez-vous ici! Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Le coéquipier de Russell, Nicholas Latifi, a quant à lui connu un vendredi torride, terminant FP2 en P19 sur une seconde plus lente que Russell.

Et à la fin d’une journée difficile, il n’avait rien de positif à dire sur le FW43B.

«Je pense que par rapport aux tests de pré-saison, le vent avait un peu de 180 [degrees] sur nous, des caractéristiques de conduite de voiture si complètement différentes », at-il expliqué.

«C’était très délicat, j’ai juste du mal à trouver la bonne confiance, le bon équilibre avec la voiture.

«Différents problèmes dans différentes séances de pratique. FP1 était une chose, essayer de le résoudre, aller un peu trop loin dans l’autre sens, et FP2 je n’étais pas satisfait du fonctionnement à bas ou haut niveau de carburant avec l’équilibre, donc nous avons beaucoup de travail à faire ce soir .

«C’est vraiment comme une voiture complètement différente du jour où je l’ai conduite [in testing], mais je pense qu’indépendamment de la météo, il y a d’autres problèmes que nous ferions mieux de creuser parce que la sensation de la voiture que j’obtenais doit être quelque chose de plus que juste le vent.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!