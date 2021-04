George Russell: La plus grosse erreur de ma carrière

S’écrasant derrière la voiture de sécurité à Imola la saison dernière, George Russell a l’intention de réparer ce qu’il considère comme la «plus grande erreur» de sa carrière.

Participant à sa deuxième saison mais toujours sans un seul point au tableau, Russell se battait pour une place parmi les dix premiers au Grand Prix d’Émilie-Romagne 2020.

Et puis tout s’est terriblement mal passé.

Essayant de faire chauffer ses pneus alors qu’il suivait la voiture de sécurité, il a quitté la piste en descendant vers Acqua Minerali et s’est écrasé dans la barrière.

Un Russell éviscéré a été photographié accroupi sur l’herbe, son malheur évident.

Cinq mois plus tard, le joueur de 22 ans est de retour à Imola et il est déterminé à faire amende honorable.

«J’ai commis ce qui est probablement la plus grosse erreur de ma carrière à Imola en 2020 en m’écrasant sous la Safety Car», a-t-il déclaré.

«C’est une piste où, si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. Mais c’est ce que devrait être la course!

«Je vais essayer de corriger mon erreur de l’année dernière avec un bon résultat ce week-end.»

Les pilotes d’hier et d’aujourd’hui se sont ralliés autour de Russell au moment de son accident avec Lewis Hamilton l’un des premiers à le consoler.

«George, tu donnais tout pour toi», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. «C’est normal de faire des erreurs et c’est normal de ressentir la douleur. J’ai fait plus que je ne me souviens.

«Vous êtes super copain. Gardez la tête haute et continuez à avancer vers le suivant. “

Mark Webber a déclaré que de telles erreurs «font toutes partie du polissage et continuent de relever la barre», tandis que David Coulthard a déclaré que c’était «un petit problème dans une longue carrière qui vous attend en F1.

Russell attend avec impatience le retour de la Formule 1 à Imola.

«Imola est un circuit fantastique; c’est très rapide et il faut vraiment être engagé », a-t-il ajouté.

«Il a aussi beaucoup de caractère que les nouvelles pistes manquent parfois, et vous le sentez lorsque vous rebondissez sur les bordures.

«Je suis très heureux que la piste soit de retour au calendrier cette saison.»

Russell n’a pas encore marqué pour Williams, mais a marqué trois points la saison dernière lorsqu’il a remplacé Hamilton au Grand Prix de Sakhir.

