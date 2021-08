George Russell : “Le bruit autour des contrats ne m’affecte pas”

George Russell dit qu’il préfère parler sur piste et se concentre sur ce qu’il peut contrôler en course, plutôt que de s’inquiéter de l’endroit où il conduira.

Russell a finalement obtenu ses premiers points en tant que pilote Williams la dernière fois en Hongrie et il est devenu ému après avoir finalement atteint son objectif de longue date avec l’équipe.

Les spéculations autour d’un éventuel déménagement chez Mercedes ont été une conversation tout au long de la saison dans le paddock. Mais comme l’équipe n’a pas encore annoncé sa décision, le Britannique continuera simplement à courir comme il l’a fait dans le monde “brutal” de la Formule 1.

“Le bruit autour des contrats ne m’affecte pas”, a écrit Russell dans une chronique sur Formula1.com. « La conversation se fait sur piste. La Formule 1 est un sport très brutal. Il n’y a que deux places par équipe, dont la plupart sont remplies de pilotes absolument exceptionnels.

“Vous devez participer à chaque course, chaque jour, chaque tour et prouver à tout le monde pourquoi vous méritez d’être ici et pourquoi vous méritez de vous battre pour le championnat.

« Donc, peu importe ce qui a été dit dans la presse, c’est presque dans une oreille, par l’autre. Mon objectif est de frapper la piste et d’aller aussi vite que possible.

Conduite manquée. Course manquante. pic.twitter.com/twYChunylU – George Russell (@GeorgeRussell63) 18 août 2021

Russell, bien sûr, a déjà couru dans une Mercedes à Sakhir l’année dernière lorsque Lewis Hamilton a été mis à l’écart après avoir été testé positif pour Covid-19.

Et même si cela s’est accompagné d’une pression supplémentaire en se battant en tête du peloton, il aurait pu gagner la course sans la malchance du jour. Avec cela, il dit qu’il lui a semblé naturel de commencer au premier rang et de mener la course – mais il a l’impression qu’il a plus de compétences pour l’aider à l’avant en raison de ses jours près du fond du peloton .

“J’ai toujours cru en moi, mais jusqu’à ce que l’opportunité vous soit offerte, il y a toujours ce petit élément d’inconnu”, a-t-il déclaré. « Comment vais-je gérer les pressions le moment venu ?

«Mais je me sentais vraiment à l’aise. Quand j’étais assis sur la grille, j’avais l’impression que c’était là où je voulais être chaque semaine et je me suis battu si dur pour arriver en Formule 1 et je me suis battu si dur tout au long de ma carrière et c’est de cela qu’il s’agit.

« J’apprends mon métier en ce moment, mais je ne veux pas être dans cette position toute ma vie à l’arrière de la grille. Je suis ici pour gagner. Cela a été deux années et demie difficiles et j’ai l’impression d’avoir construit une boîte à outils de compétences que je n’aurais pas si j’avais gagné des courses dès le premier jour.