George Russell, le pilote qui a attiré l’attention de Mario Andretti en F1 2021

Mario Andretti pense que George Russell de Williams peut suivre ses traces et devenir champion du monde de Formule 1.

Disputant actuellement sa troisième et dernière saison avec l’équipe Williams, Russell a cette saison porté son niveau de performance au plus haut niveau à ce jour, se qualifiant et terminant P2 en Belgique, son premier podium en Formule 1, tout en marquant des points dans trois autres courses.

Et la dernière fois qu’il a participé au Grand Prix de Russie, Russell a recommencé avec ses exploits « Mr.Saturday », mettant sa Williams P3 sur la grille.

Sa conduite a mérité l’approbation de beaucoup, y compris Andretti, qui a choisi Russell comme matériau de premier plan et de champion de 2021 pour l’avenir.

“Eh bien, celui qui m’a impressionné, qui a vraiment montré qu’il peut être un futur champion, c’est George”, a déclaré Andretti à RacingNews365.com.

« En ayant cette opportunité à Bahreïn [to stand in for Lewis Hamilton at the 2020 Sakhir GP] et intensifier la façon dont il l’a fait, et même avec Williams, [for example] à Spa, avec les conditions… la pluie est toujours un excellent égaliseur et il a montré ses compétences en faisant ce qu’il a fait là-bas.

Bien sûr, 2021 est la dernière saison Williams de Russell car pour 2022, il sera le partenaire de Hamilton chez Mercedes.

Andretti pense que Mercedes donnera à Hamilton et Russell des machines égales pour leur bataille inter-équipes, mais pense naturellement que Mercedes favorisera Hamilton par rapport à son protégé Russell.

“C’est [something] à attendre avec impatience, comment il se comportera à côté de Lewis l’année prochaine », a déclaré Andretti.

« Si Mercedes donne la liberté, ce qu’ils font déjà je pense, surtout en début de saison, c’est au pilote individuel de montrer ce qu’il peut faire et ce qu’il peut apporter à l’équipe.

« Je suis sûr que Mercedes, à certains égards, favorisera toujours Lewis, et à juste titre, mais en même temps, je suis sûr que George aura le même équipement.

« Je pense que vous devez juste attendre que ces choses se déroulent. Nous allons voir ce qui se passe.”

