George Russell: les qualifications démentent le vrai rythme de Williams

George Russell a admis que les qualifications ne montrent pas le «vrai rythme» des Williams après un autre samedi qu’ils avaient «maximisé».

Bien établi en tant que spécialiste Q1, Russell a produit un affichage typiquement graveleux alors qu’il atteignait à nouveau l’objectif initial avant de placer sa voiture 15e sur la grille du Grand Prix d’Espagne.

Pas encore surqualifié par un coéquipier de Williams, maintenant quatre courses dans sa troisième saison avec l’équipe basée à Grove, le Britannique était heureux d’avoir battu un AlphaTauri et une Alfa Romeo – ainsi que son collègue Nicholas Latifi par près de trois. -Quartier de seconde.

Mais le problème pour Russell a été de sauvegarder ses performances de qualification le lendemain, par exemple la semaine dernière au Portugal où il est passé de la 11e place sur la grille pour terminer la course 16e, et il a reconnu que les samedis ont tendance à flatter la voiture Williams.

“Le faire sur un tour est une chose”, a déclaré Russell, qui cherche toujours ses premiers points pour Williams. «Quand la pression est forte, vous n’avez que deux occasions, deux tours. Tout le monde ressent cette pression et pour quelque raison que ce soit, nous réussissons à en tirer le meilleur parti.

«Mais quand vous avez une course de 65 tours, vous pouvez entrer dans le groove, ressentir ce que fait la voiture et ensuite vous pousser sur quelques tours jusqu’à cette limite. C’est alors que le vrai rythme de la voiture ressort.

«Quelle qu’en soit la raison, nous parvenons à l’optimiser lorsque la pression est exercée lors de ces sessions Q1 et Q2. Je ne sais pas si nous surpassons ou si les autres sous-performons, mais nous savons souvent que notre position de samedi n’est pas vraiment le vrai rythme de la voiture.

Bon travail à tous points de vue. Le deuxième trimestre était le maximum aujourd’hui. Concentré sur demain. L’amener sur. 👊 pic.twitter.com/rdC00NwYRC – George Russell (@ GeorgeRussell63) 8 mai 2021

Montrez votre soutien à Williams avec sa dernière collection officielle de marchandises

Néanmoins, il y avait des signes d’encouragement pour une équipe qui revient progressivement à la compétitivité à partir d’une base très basse vers laquelle elle avait chuté.

«Je pense que Q2 aujourd’hui était le maximum», a ajouté Russell. «Nous savions que la voiture n’a jamais vraiment fonctionné parfaitement sur ce circuit par rapport à nos performances ailleurs.

«Nous avons eu un peu de mal hier en FP2, les conditions se sont calmées aujourd’hui, la voiture était dans une bien meilleure fenêtre et nous avons réussi à surqualifier des voitures comme Tsunoda et Raikkonen qui étaient méga-rapides à l’entraînement – Raikkonen avait été dans le top 10 et il est évidemment l’un de nos rivaux.

«Très bien maximisé aujourd’hui et heureux d’avoir conservé deux nouveaux ensembles de pneus moyens pour demain car nous en aurons peut-être besoin.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook