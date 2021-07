George Russell : les qualifications pour le sprint pourraient compter contre Williams

in

George Russell a parlé de sa légère inquiétude concernant les tests de qualification de sprint en Formule 1, car le rythme de Williams en qualifications dépasse souvent ce qu’ils peuvent réaliser en course.

Le Britannique était en forme étincelante pour l’équipe en Autriche, se qualifiant P11 et courant dans les points avant de se retirer à mi-chemin du Grand Prix de Styrie, avant de mettre sa voiture en Q3 en pneus médium pour le Grand Prix d’Autriche – courir à nouveau dans les points avant Fernando Alonso s’est finalement battu avec une poignée de tours restants.

La course à domicile de Russell verra le premier test du nouveau format de qualification de sprint, qui verra une course de 100 km décider de la grille du Grand Prix de Grande-Bretagne, après une séance de qualification standard le vendredi au lieu de son créneau habituel du samedi.

Avec une foule de capacité qui devrait être en place à Silverstone lors de l’événement sportif le plus fréquenté au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie de Covid, le pilote Williams est ravi de revenir devant les fans à domicile.

“Silverstone va être une foule encore plus grande [than Austria] et je suis sûr qu’ils vont bourdonner pour ça – probablement après que l’Angleterre ait également remporté l’Euro, donc ils vont être contents de ça », a déclaré Russell, cité par Autosport.

« Évidemment, il y a aussi les qualifications pour le sprint. Je ne suis pas sûr que cela jouera en notre faveur, car évidemment nous sommes normalement un peu meilleurs en qualifications qu’en course.

«Mais nous devons lui donner une chance et peut-être que cela se passera dans l’autre sens. C’est nouveau pour tout le monde, et cela donne aussi une opportunité.

Russell a ajouté qu’il conduisait avec une confiance “massive” au volant de sa Williams pour le moment, alors qu’il poursuivait sa recherche de ces premiers points insaisissables avec l’équipe.

“Je me sens tellement en harmonie avec la voiture et l’équipe en ce moment, et nous tirons vraiment tout ce qu’il faut du package, ce qui, je pense, est si important”, a-t-il déclaré.

«Surtout un samedi, la pression est forte, si vous faites une petite erreur, vous êtes pénalisé et cela se voit clairement au cours de la course. Tout le monde entre dans un rythme et ce vrai rythme sort.

« Nous faisons tous du très bon travail et c’est si proche. P12 en France, P8 la semaine dernière avant notre retraite, P11 [on Sunday] – que toutes les meilleures équipes et voitures ont toutes terminées. »

