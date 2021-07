George Russell : « Lewis est l’un des coureurs les plus propres et les plus justes »

Suite à “certaines allégations” de Red Bull, même s’il faut noter que l’on ne peut que supposer ce qui a été dit, George Russell a pris la défense de Lewis Hamilton.

Alors que les retombées de l’accident du Grand Prix de Grande-Bretagne impliquant les rivaux du championnat Hamilton et Max Verstappen se sont poursuivies dans la préparation du GP de Hongrie, l’examen par Red Bull de la pénalité de 10 secondes du Britannique a été annulé par les commissaires de la FIA.

Mais alors qu’ils étaient parfaitement clairs sur le fait que les preuves de Red Bull n’avaient aucun mérite, ils ont ajouté une couche supplémentaire d’intrigue dans leur déclaration lorsqu’ils ont fait référence aux « allégations » faites dans une lettre de Red Bull.

“Les commissaires sportifs notent, avec une certaine inquiétude, certaines allégations faites dans la lettre du concurrent ci-dessus”, indique le rapport.

«De telles allégations peuvent ou non avoir été pertinentes pour les stewards si la pétition en révision avait été accordée.

« Les commissaires ont peut-être abordé ces allégations directement dans toute décision qui aurait suivi. La requête ayant été rejetée, les commissaires sportifs ne font aucun commentaire sur ces allégations. »

Mercedes n’a pas tardé à répondre, affirmant qu’il était temps pour Red Bull d’arrêter d’essayer de “ternir la bonne réputation et l’intégrité sportive de Lewis Hamilton, y compris dans les documents soumis pour leur droit de révision infructueux”.

Russell est d’accord, le pilote Williams est catégorique sur le fait que ce qui s’est passé à Silverstone n’était rien de plus qu’un “incident de course”.

“Eh bien, tout d’abord, mon point de vue est qu’il s’agissait absolument d’un incident de course et qu’il n’y a pas de règles dans cet aspect, je dirais qui peut dire qui a raison ou qui a tort parce que c’est juste une de ces choses et parfois il n’y a pas de bien ou de mal c’est juste un incident de course », a-t-il déclaré, cité par Crash.net.

“Par exemple, Lewis est l’un des coureurs les plus propres et les plus justes de tous les temps et il n’y avait rien de malveillant dans la tentative car il y avait une opportunité claire. Évidemment, les conséquences ont été énormes et je suis très heureux de voir que Max allait relativement bien après l’accident.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Mais alors que le Britannique le considérait comme un incident de course, les commissaires sportifs ont giflé Hamilton avec une pénalité de 10 secondes pour avoir été principalement fautif.

Cela avait conduit à des appels au directeur de course de F1, Michael Masi, pour qu’il offre un peu plus d’explications aux pilotes.

Russell, cependant, concède qu’il n’est pas facile pour les stewards de prendre une décision.

“Ces incidents de course sont difficiles à trancher”, a-t-il ajouté. “Je ne pense pas qu’il y ait besoin de quelque chose de plus clair dans ce scénario spécifique parce que pour moi c’était juste un incident de course.”