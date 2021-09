George Russell : Mercedes n’est pas « imprudente et impitoyable » comme Red Bull

George Russell est heureux de faire partie du programme de pilotes Mercedes, et non de celui « impitoyable et impitoyable » que Red Bull gère.

Russell a pris la plume pour la première fois avec Mercedes en 2015, l’adolescent de l’époque attirant l’attention de Toto Wolff avec une présentation PowerPoint dans laquelle il “énumérait toutes les raisons pour lesquelles il pourrait être un pilote Mercedes réussi à l’avenir”.

Avec Mercedes soutenant sa carrière, il a remporté le titre GP3 avec ART Grand Prix en 2017, le championnat de Formule 2 un an plus tard, et en 2019 a été promu en Formule 1 avec l’équipe Williams propulsée par Mercedes.

Après trois ans avec l’équipe Grove, il se dirigera vers l’équipe Mercedes F1 en 2022 pour s’associer au septuple champion du monde Lewis Hamilton.

La trajectoire de Russell a été très différente de celle de son bon ami et rival de longue date, Alex Albon, membre du programme de pilotes Red Bull.

Signé par Red Bull, abandonné par Red Bull, re-signé par Red Bull et amené en Formule 1 avec son équipe junior en 2019, Albon a été promu dans l’équipe senior à mi-saison pour remplacer le sous-feu Pierre Gasly, a conservé son siège pour 2020, puis a été entièrement retiré de la Formule 1 par la suite.

Russell est reconnaissant que Mercedes ne traite pas ses juniors comme ça.

“Je pense que j’ai été vraiment heureux de la façon dont Mercedes m’a donné cette opportunité d’aller là-bas et d’apprendre”, a déclaré le joueur de 23 ans dans une interview avec ESPN.

« De toute évidence, la façon dont Red Bull fait les choses est parfois assez imprudente et impitoyable, et c’est pourquoi je suis si reconnaissant d’avoir eu cette opportunité d’aller là-bas et d’apprendre, de construire et de développer.

« Chaque pilote rêve de se lancer dans la Formule 1 et de gagner des courses dès le premier jour, mais de la même manière, lorsque vous affrontez les meilleurs du secteur, cela ne se passe parfois pas comme ça.

«Je me sens tellement plus fort en ce moment que, même si je saute et que je suis un peu en retard, je me sens suffisamment fort mentalement pour que cela ne m’affecte pas. Je sais que j’y arriverai.

« Quand j’y arriverai, je ne sais pas encore, mais je pense que je suis assez mature et assez vieux maintenant pour faire face à cela, alors qu’il y a un ou deux ans, je ne l’aurais probablement pas été. »

Albon sera de retour sur la grille de F1 la saison prochaine après avoir signé avec Williams en remplacement de Russell, le Britannique étant parti pour Mercedes.

C’est officiel. L’année prochaine, je serai pilote Mercedes F1. C’est un jour spécial pour moi et je tiens à dire un grand merci à @WilliamsRacing, @MercedesAMGF1 et à tous ceux qui m’ont soutenu pour arriver là où je suis aujourd’hui. Je n’aurais pas pu le faire sans chacun d’entre vous. pic.twitter.com/MmGA1vr9mR – George Russell (@GeorgeRussell63) 7 septembre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Russell avait été le favori pour occuper le deuxième siège Mercedes 2022, beaucoup prédisant que ce n’était qu’une question de temps avant que Wolff ne l’appelle.

Quand il l’a finalement fait, le Britannique était au gymnase en train de préparer la prochaine course, “Toto pensait que j’étais en boîte ou quelque chose du genre”.

« Cela durait depuis un certain temps et nous n’étions pas naïfs au fait que c’était une réelle possibilité, surtout après la course de Sakhir l’an dernier », a ajouté Russell.

“Mais également, jusqu’à ce que le stylo soit sur papier et que je signe sur la ligne pointillée, jusqu’à ce que cela soit annoncé, nous ne faisions que gérer les attentes.”