George Russell mis au courant des «limites» contre Lewis Hamilton par Mercedes

Toto Wolff a déclaré à George Russell qu’il ne tolérerait pas que le nouveau pilote Mercedes franchisse des « limites » lorsqu’il concourra pour l’équipe l’année prochaine.

Russell a été choisi pour s’associer à Lewis Hamilton pour l’équipe qui domine la Formule 1 depuis 2014 – bien que leur suprématie soit mise à rude épreuve par Red Bull cette saison.

Que Mercedes entre dans la nouvelle ère du sport, avec une réglementation remaniée, toujours en tant que champion du monde ou non, Wolff n’a pas l’intention de permettre à Russell d’entrer et de remplacer la dynamique harmonieuse dont Hamilton a bénéficié avec Valtteri Bottas.

Cette relation a certainement été une énorme amélioration par rapport à l’atmosphère toxique entre les pilotes au cours des deux dernières années lorsque Nico Rosberg était avec l’équipe.

Alors que le directeur de l’équipe reconnaît que Russell est suffisamment mature pour savoir de quel côté son pain est beurré, il exhorte néanmoins le joueur de 23 ans à se souvenir de la situation dans son ensemble, même s’il arrivera avec d’énormes ambitions de créer son propre succès.

« George Russell est un autre jeune homme intelligent », a déclaré Wolff au Daily Mail.

« Il s’intégrera dans l’équipe, mais cela ne veut pas dire qu’il doit se retenir au volant. Vous ne pouvez pas vous attendre à un lion dans la voiture et à un chiot.

«Mais il y a certaines limites au sein de l’équipe qui doivent être respectées et George les connaît très bien.

« Une fois les feux au vert, seuls les chauffeurs sont responsables. Je ne peux pas les interférer, les gérer ou les contrôler à distance, mais une chose est d’une importance ultime : ne les touchez pas. C’est votre responsabilité. Vous pouvez courir fort, mais pas de contact.

Le directeur de l’équipe a déclaré précédemment qu’il pensait que Russell pourrait être capable de se battre pour le championnat du monde dès la première année avec Mercedes, mais insiste sur le fait que les aspirations personnelles ne doivent pas se faire au détriment de l’équipe dans son ensemble.

« J’y ai déjà été avec Nico quand ce n’était pas qu’une rivalité », a déclaré Wolff. « Il y avait beaucoup d’animosité et cela n’arrivera pas.

« Il s’agit de montrer du respect les uns envers les autres et cela peut être difficile car si vous courez au même endroit sur la piste de course, vous finirez par vous rencontrer, mais nous nous attendons à une intégrité que personne ne soit jamais plus grand que l’équipe.

« Les chauffeurs le savent. Vous représentez 2 000 personnes qui travaillent pour nous et 350 000 personnes qui travaillent pour Mercedes. Encore une fois, vous êtes le système solaire et Mercedes l’étoile – et c’est le soleil. »

