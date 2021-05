George Russell n’a “ aucune raison de détester ” les jeunes rivaux de Formule 1

George Russell dit qu’il entretient de bonnes relations avec ses jeunes rivaux de F1, sans “aucune raison de se détester” car ils ne se sont pas encore heurtés sur la bonne voie.

Des joueurs comme Russell, Lando Norris, Charles Leclerc et le pilote de réserve Red Bull Alex Albon sont tous arrivés en F1 au même moment, les plus jeunes pilotes s’entendant tous bien pour le moment – comme Russell pense en partie qu’ils ne l’ont pas encore fait. ces liens sont tendus par d’intenses rivalités.

Il a fait allusion à la rupture de la relation entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg en tant que coéquipiers lorsqu’ils sont devenus rivaux au titre, et Russell a été honnête dans son évaluation de la façon dont lui et ses jeunes collègues interagissent les uns avec les autres.

«Je pense que, naturellement, nos relations sont relativement bonnes parce qu’il n’y a aucune raison d’avoir des chutes intenses», a déclaré Russell au podcast In the Fast Lane.

«Nous ne nous sommes pas écrasés sur la bonne voie. Lando et moi nous sommes battus en Formule 2 mais nous n’avons pas eu de vraies batailles, nous ne sommes pas allés roue à roue ou nous nous sommes écrasés – nous n’avions aucune raison de nous détester.

“Peut-être [that was] la même chose avec Lewis et Rosberg. C’étaient de bons amis à l’époque, des coéquipiers, tout allait bien et puis, soudainement, quelques rassemblements, ramenant le championnat jusqu’au fil et puis cette relation s’éteint bientôt.

Alors que Russell a décrit sa voiture Williams comme «joyeuse» à conduire sur le chemin de la P14 à Barcelone, ce n’est un secret pour personne que le Britannique est candidat pour un trajet en 2022 avec Mercedes. Son contrat de trois ans avec Williams se termine à la fin de la saison 2021 et il reste sous l’écurie des jeunes pilotes de Mercedes avec Esteban Ocon.

Ses jeunes contemporains ont peut-être été placés dans de meilleures machines au début de leur carrière en Formule 1, le Britannique luttant principalement vers l’arrière du peloton dans les Williams jusqu’à présent, mais Russell pense qu’avoir de jeunes pilotes dans des voitures à l’avant est un non positif. juste pour lui mais pour leur tranche d’âge en général.

«Je pense que cela fait du bien à toute notre génération que ces jeunes arrivent dans les grandes équipes et se débrouillent et qu’en fait, nous ne sommes pas des recrues et nous sommes ici pour faire du bon travail», a-t-il ajouté.

«Nous nous sommes tous poussés au cours des 10 dernières années même. Nous sommes dans les mêmes paddocks depuis 10 ans et avons gravi les échelons ensemble.

