George Russell n’a pas endommagé la relation de Toto Wolff avec le shunt Imola

George Russell a peut-être détruit sa Williams en s’emmêlant avec Valtteri Bottas à Imola, mais pas sa relation avec Toto Wolff.

En tant que dernier espoir de Williams pour des points à Imola après une chute au premier tour pour Nicholas Latifi, Russell était à la poursuite de Bottas, mais une fois qu’il a appuyé sur la gâchette lors d’un dépassement, cette bataille a pris un virage serré pour le pire.

Russell plongeait une roue sur l’herbe mouillée, le faisant glisser dans Bottas alors que le couple se dirigeait vers un shunt à grande vitesse dans le gravier à Tamburello.

Avec le W12 de Bottas détruit, le patron de Mercedes, Wolff, a été loin d’être heureux et a réprimandé le protégé de l’équipe Russell pour les dommages causés, suggérant que cela coûterait à Mercedes non seulement de l’argent, mais aussi des mises à niveau plus tard dans la saison.

Mais, en arrivant à Portimao pour le Grand Prix du Portugal, Russell a déclaré que sa relation avec Wolff ne s’était pas du tout détériorée.

“Notre relation n’a pas du tout été endommagée depuis l’incident”, a-t-il déclaré à Sky F1.

«Si quoi que ce soit, bien au contraire.

«En tant que pilote de course, je pense que la première règle est que vous ne devriez jamais vous écraser avec votre coéquipier, évidemment ici, je ne serais pas dans la position que je suis aujourd’hui sans le soutien de Mercedes.

«Ils me soutiennent depuis le premier jour et par conséquent, Lewis [Hamilton] et Valtteri sont une sorte de coéquipier pour moi, quelles que soient les circonstances.

«Nous ne devrions pas nous rassembler sur la piste que ce soit de ma faute, de sa faute ou d’un incident de course. Les émotions étaient vives pour nous tous et je conviens que nous n’aurions pas dû nous réunir.

«Néanmoins, je ne prévois aucun dépassement pour chuter ou terminer ma course. C’était une tentative audacieuse, je me suis peut-être trompé à cette occasion car finalement cela a mis fin à ma course, et à la course de mon équipe et nous avons raté des points.

Suite à l’incident, Russell et Bottas sont entrés dans un échange houleux, et dans sa première réaction médiatique, Russell a révélé qu’il avait demandé à Bottas s’il essayait de «nous tuer tous les deux».

Mais, avec le recul, Russell a déclaré que c’était une situation dont il avait juste besoin de s’éloigner.

“Je pense que l’incident est une chose, cela fait partie de la course et ces choses arrivent, je pense que les actions que j’ai faites par la suite n’étaient pas mon vrai moi”, a-t-il expliqué.

«Je suis en quelque sorte allé à l’encontre de mon instinct de m’éloigner, et j’ai montré un peu d’émotion qui était probablement un très mauvais jugement dans le feu de l’action, ce qui a conduit à quelques autres choses plus tard dans l’après-midi.

«C’est pourquoi j’ai senti qu’il était nécessaire pour moi de mettre ça [statement] lundi pour m’excuser pour mes actions.

«Parce que je veux montrer l’exemple, je veux être un modèle et ces actions après l’incident ne prêchaient pas par l’exemple.

«Cela a été une grande leçon pour moi qu’il faut prendre un moment, s’éloigner d’une situation et la regarder sous tous les angles et la regarder de manière rationnelle. L’impact était une chose, mais la façon dont vous vous conduisez hors de la voie est une question très différente. »

