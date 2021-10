Souffrant sans doute de son pire week-end de course depuis la Hongrie, George Russell a déclaré que son GP de Turquie était « incroyablement délicat » et « difficile ».

Russell n’a pas pu se qualifier pour la Q3 samedi, se trompant dans le dernier virage de son dernier tour lancé.

Cela l’a laissé à la 13e place sur la grille avec la vie du pilote Williams rendue encore plus difficile car il a perdu des positions au début du Grand Prix de Turquie de 58 tours.

Devant faire face à une piste qui séchait mais n’était jamais assez sèche pour passer aux pneus slicks, le Britannique pense que la gestion des pneus a été sa perte dans la course de dimanche.

« C’est incroyablement difficile quand vous devez autant gérer les pneus », a-t-il déclaré à Motorsport.com.

« Incroyablement difficile de savoir à quel point il est difficile de pousser, surtout lorsqu’il s’use jusqu’à devenir une nappe et qu’il ne sèche tout simplement pas.

« La piste ne séchait pas, et même s’il ne pleuvait pas, elle aurait probablement été mouillée pendant des heures.

« C’était un gros défi, donc je ne pense pas que nous ayons fait du bon travail, nous n’avons pas fait du mauvais travail. Ce n’était pas facile. »

Russell a terminé la course à la 15e place, en dehors des points pour la deuxième fois seulement en quatre courses.

Il a poursuivi : « Si vous poussez trop, l’usure du pneu augmente, puis lorsque vous arrivez dans des parties plus humides de la piste, vous n’avez tout simplement plus d’adhérence.

« Nous sommes revenus, lorsque nous avons mis les pneus neufs, et ils ne semblaient pas vraiment s’allumer non plus, parce que la bande de roulement est beaucoup plus importante et les parties sèches de la piste ne convenaient pas non plus.

« C’était donc un vrai enfilage de l’aiguille. Comme je l’ai dit, cela fait deux fois que nous sommes dans ces conditions, et nous avons eu du mal à chaque fois.

« Nous excellons normalement dans des conditions plus humides ou des nappes glissantes dans des conditions humides. Nous devons donc réfléchir un peu à cette phase intermédiaire. »

Le pilote à destination de Mercedes estime que même s’il s’était qualifié plus haut dans l’ordre, il n’aurait toujours pas marqué sur le circuit d’Istanbul Park.

« Cela aurait pu être différent, mais en général, le rythme général n’était pas vraiment là », a-t-il déclaré.

Nous avons eu du mal l’an dernier dans ces conditions. Ce n’est pas humide, ce n’est pas sec, vous êtes en quelque sorte dans le no man’s land.

« Et quand vous devez gérer les pneus… Le virage 8 est le plus difficile car il était relativement sec, à quel point poussez-vous fort ? J’essayais de varier un tas de choses différentes, et pour être honnête, rien ne semblait vraiment fonctionner.

« Donc un après-midi difficile. »

