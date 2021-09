George Russell : “Naïf” de penser que ce serait facile contre Lewis Hamilton

in

George Russell pense que quiconque se dirigerait vers Mercedes serait «naïf» de penser qu’il pourrait passer un moment confortable contre Lewis Hamilton.

Après l’annonce de Valtteri Bottas en tant que pilote Alfa Romeo lundi, la voie s’est ouverte pour Russell pour occuper le siège vacant de Mercedes la saison prochaine aux côtés de Hamilton.

L’actuel pilote Williams a déclaré que ce serait un “rêve” de pouvoir se battre directement contre le pilote le plus titré de l’histoire de la Formule 1, mais sait qu’il aura une tâche immense devant lui pour s’affirmer au début de sa carrière chez Mercedes.

“Je ne pense pas qu’un pilote serait naïf de penser qu’il pourrait affronter un septuple champion du monde et y arriver facilement”, a déclaré Russell à Jenson Button dans une interview avec Sky F1.

« Parce qu’un gars comme Lewis est ce qu’il est à cause de sa vitesse et de sa détermination.

« Mais c’est le rêve de tout pilote – et j’ai dit ces trois dernières années que ce serait mon rêve d’être coéquipier avec Lewis parce que je veux apprendre des meilleurs et affronter les meilleurs.

« Voyons ce que l’année prochaine nous réserve.

Week-end difficile mais un grand effort de l’équipe dans le garage et une piste incroyable à piloter. Respect aux fans pour avoir rendu cet endroit rock. En route pour Monza. pic.twitter.com/HEYwEkXaEk – George Russell (@GeorgeRussell63) 5 septembre 2021

Hamilton et Max Verstappen se sont tous deux félicités du talent de Russell récemment alors qu’il se prépare à gravir les échelons vers un siège Mercedes.

Verstappen prédit que Russell rendra la vie “très difficile” pour le septuple champion du monde, qui entamera sa 10e saison en tant que pilote Mercedes en 2022.

Le jeune Britannique s’est fait un plaisir de recevoir les compliments, mais sait qu’il doit encore livrer les week-ends de course.

“Ce sont des gars que je respecte énormément”, a déclaré Russell. « Lewis est évidemment le plus grand de tous les temps et Max… tout le monde sait à quel point il est rapide et talentueux.

« Donc, entendre ces commentaires est toujours un sentiment agréable. Mais également, ces commentaires ne vous rendent pas plus rapide sur la bonne voie.

Après avoir remporté son premier podium en F1 à Spa, “l’année prochaine” est le moment où le Britannique sent que sa première victoire viendra.

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il avait révélé prématurément son prochain mouvement, Russell a rapidement rétorqué : « Grand changement de réglementation l’année prochaine !

“Williams en 2013 a terminé neuvième chez les constructeurs et l’année suivante, ils se battaient pour les victoires et les pole positions.

« Quoi qu’il en soit, je pense que l’année prochaine sera une année passionnante pour la Formule 1. Et je suis heureux d’être ici.

Le verdict de PlanetF1