George Russell ne mettrait pas son « propre programme » devant Mercedes

George Russell a clairement indiqué qu’il ne déstabiliserait pas l’équipe Mercedes s’il remplaçait Valtteri Bottas pour 2022.

La formation allemande délibère actuellement sur qui placer sur le deuxième siège aux côtés de Lewis Hamilton la saison prochaine, Bottas et Russell étant les deux options.

À Bottas, ils ont un pilote qui, bien qu’incapable de défier Hamilton de manière constante, apporte l’harmonie à l’équipe – une dynamique dont ils avaient besoin suite à la relation destructrice Hamilton/Nico Rosberg.

Mais Russell est un pilote qui continue d’impressionner, surpassant régulièrement ses machines Williams et générant des appels plus forts pour une promotion Mercedes à chaque course qui passe.

S’il obtenait le poste, Russell serait-il le personnage sans conflit qu’est Bottas?

Selon le Britannique lui-même, absolument. Il a souligné qu’à aucun moment il ne ferait passer son propre programme avant les meilleurs intérêts de son équipe.

“Mes ambitions et mes objectifs sont incroyablement clairs et je veux devenir champion du monde de F1, mais je ne mettrais jamais mon propre programme ou mes propres objectifs au-dessus de l’équipe, peu importe qui est mon coéquipier”, a-t-il déclaré, cité par GPans.

« C’est la même chose ici chez Williams maintenant. Je ne ferais jamais rien qui puisse nuire à ma relation avec mon coéquipier et je reconnais que pour pouvoir atteindre vos propres objectifs, vous avez besoin que l’équipe fonctionne sur tous les cylindres.

« Cet esprit d’équipe et cette dynamique doivent être au sommet de son art juste pour pouvoir atteindre les objectifs de l’équipe.

« Si l’équipe réussit, alors en tant que pilote, vous avez une chance. Mais je n’ai jamais mis mon propre programme ou mes objectifs au-dessus de ceux de l’équipe.

Ce fut une journée émouvante… 😭😂 Sérieusement, c’était plus que juste le résultat. Cela peut sembler peu en surface, mais il y a eu tellement de travail. À travers tous les moments difficiles et les quasi-accidents, nous n’avons jamais cessé de croire. Fier de cette équipe. Tous les jours. https://t.co/tLftDS5F54 – George Russell (@GeorgeRussell63) 1er août 2021

Et pour preuve que les paroles de Russell sont authentiques, ne cherchez pas plus loin que le Grand Prix de Hongrie.

Une course folle avec deux collisions majeures au départ a renversé l’ordre, ce qui signifie qu’au 10e tour, Nicholas Latifi dans l’autre Williams était P3.

À ce stade, Russell a dit à l’équipe de compromettre sa course s’il le fallait afin de protéger Latifi.

“C’était en quelque sorte une course en contrebas en Hongrie, donc je savais que Nicholas était troisième et je savais que s’il rentrait à la maison avec une P3 ou P4, ces 15 ou 12 points seraient absolument suffisants pour sceller la P8 du championnat”, a déclaré le Britannique. expliqué.

“Je l’ai toujours dit, je mettrai l’agenda de l’équipe au dessus du mien car finalement je suis un joueur d’équipe et je veux que nous marquions autant de points que possible en tant qu’équipe.

« Nicolas a fait un début fantastique. Il fait d’énormes progrès et cela peut ne pas sembler à première vue, mais il m’a vraiment poussé et, en tant qu’équipe, nous méritions de remporter ces points.

“Je serais heureux de rester dehors plus longtemps pour empêcher les gars d’avancer de saper ou de “boxer” tout de suite pour faire la contre-dépouille et laisser Nicholas aller longtemps, si cela avait signifié qu’au moins l’un d’entre nous a marqué gros. “