George Russell ne s’est pas senti aussi “gonflé” depuis les jours de F2

George Russell vise son meilleur résultat en F1 dans une Williams après une autre brillante performance de qualification au Grand Prix d’Autriche.

Le Britannique n’a marqué qu’une seule fois des points en Formule 1, lorsqu’il a terminé neuvième du Grand Prix de Sakhir l’année dernière tout en remplaçant chez Mercedes pour Lewis Hamilton qui a été mis à l’écart avec COVID-19 – bien que Russell aurait pu gagner cette course sans une erreur d’arrêt au stand par l’équipe et une crevaison subséquente.

Au Red Bull Ring, il a finalement réalisé l’une de ses grandes ambitions avec Williams, atteindre la Q3 et pas seulement cela, il a même réussi à surpasser l’Aston Martin de Lance Stroll pour prendre la 9e place sur la grille.

Il n’est donc pas surprenant que Russell n’ait pas ressenti ce genre de pompe depuis qu’il a remporté des courses de F2 il y a trois ans.

« Q3 en toutes circonstances est énorme pour nous, sans parler de le faire sur les médiums. Je n’ai probablement pas été aussi motivé depuis que j’ai remporté une course il y a trois ans », a-t-il déclaré à Sky F1.

« C’était énorme pour nous. J’ai beaucoup de confiance en moi et nous sortons de plus en plus de la voiture, nous construisons de la confiance semaine après semaine et c’est génial pour moi de sortir et de réussir quand vous avez ce seul coup. C’était vraiment branché, vraiment sympa et je bourdonne pour être honnête.

Les qualifications le week-end dernier au Red Bull Ring ont également été très positives pour Russell qui est parti de la 10e place grâce à la pénalité de Yuki Tsunoda, et au début du GP de Styrie, il défiait Fernando Alonso pour la 7e place.

Une fois de plus, sa chance a été manquée car un problème de moteur a forcé Russell à abandonner, mais cela prend deux, et les points sont donc de nouveau à l’ordre du jour.

« Quali est derrière nous maintenant et nous devons nous réjouir de la course. Les points doivent être un minimum (cible) », a-t-il déclaré.

« Vous faites votre propre chance, mais nous avons fait un excellent travail aujourd’hui, en commençant probablement P8 [anticipating a penalty for Sebastian Vettel].

“Nous sommes sur la bonne stratégie, nous avons la flexibilité de faire un arrêt, deux arrêts alors que les gars sur les softs seront assez enfermés là-dedans, je suppose, ou auront beaucoup de mal à cela relais d’ouverture.

“J’aurai les AlphaTauris juste devant, les Aston Martin juste derrière, donc j’espère que cela me donnera un peu de marge pour combattre les Ferrari un peu plus loin et essayer d’avancer car sur les médiums, il n’y a aucune raison pour laquelle nous je ne peux pas faire ça.

