George Russell: P8 serait une position “juste” pour Williams

Après trois années passées au bas du classement, George Russell pense que P8 serait un résultat «juste» pour Williams.

Deux ans et demi après avoir rejoint l’équipe Williams, Russell a finalement brisé son canard lors de son 48e départ de course avec l’équipe Grove.

Le Britannique a ramené sa FW43B à la huitième place du Grand Prix de Hongrie, une position derrière son coéquipier Nicholas Latifi.

L’équipe est passée de zéro à 10, deux de plus que ce qu’elle avait marqué au cours des trois années précédentes combinées.

Les points les placent devant Alfa Romeo au classement, passant de la neuvième à la huitième place.

Russell espère tirer parti de cela dans la seconde moitié de cette saison alors que Williams cherchera à tenir Alfa Romeo à distance.

Le Britannique, qui est fortement lié à un passage à Mercedes pour 2022, a déclaré à GPFans Global : « Pour moi, je veux juste avoir une très bonne deuxième mi-temps. [of the season].

« Je veux amener cette équipe à la huitième place des constructeurs parce que c’est pour cela que je pense que nous avons une chance de nous battre.

« Nous ne méritons pas de finir derniers du championnat des constructeurs.

« Si nous terminions huitièmes, ce serait juste. Si nous devions terminer neuvième, je pense que ce serait également juste.

Avant le Grand Prix de Hongrie, Russell a eu plusieurs quasi-accidents avec Williams, dont deux sur le circuit d’Imola.

Après la course de l’année dernière sur la piste italienne, une course dans laquelle il a filé tout en courant dans le top dix, cette année, il a percuté Valtteri Bottas alors qu’il tentait de retirer la 9e place au pilote Mercedes.

Lancez un triplé de P11, et le Britannique concède « c’est la nature du sport.

« Pas toujours les meilleurs ou les pires finissent devant ou derrière les autres. C’est tout pour jouer.

“Personnellement, je veux juste aller là-bas et m’assurer d’arriver à la fin de la saison et de dire:” J’ai tout donné, et c’était le maximum que nous aurions pu donner cette saison. “