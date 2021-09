George Russell passe du chasseur d’autographes Lewis Hamilton à son coéquipier Mercedes alors que la star britannique de la Formule 1 remplace Valtteri Bottas

George Russell a été confirmé comme nouveau coéquipier Mercedes de Lewis Hamilton, remplaçant Valtteri Bottas.

L’annonce très attendue intervient après que Bottas a scellé un transfert vers Alfa Romeo pour 2022.

.

Russell échangera Williams contre Mercedes en 2022

Le champion du monde de Formule 2 2018 fait partie du programme des jeunes pilotes de Mercedes depuis 2017 et s’est taillé la réputation d’être l’une des étoiles montantes les plus excitantes du sport au cours de ses deux premières saisons en F1.

L’année dernière, il a remplacé Hamilton chez Mercedes pour le Grand Prix de Sakhir après que le joueur de 36 ans a contracté COVID-19 et a réalisé une performance de remplacement sensationnelle.

Russell s’est qualifié deuxième sur la grille et a facilement dépassé le poleman Bottas, avant de se voir cruellement remporter la victoire en raison d’un arrêt au stand raté.

Le joueur de 23 ans a encore renforcé sa réputation cette saison, réalisant l’une des meilleures performances de tous les temps du sport lorsqu’il a décroché sa voiture Williams à la deuxième place sur la grille lors du Grand Prix de Belgique sous la pluie.

.

Hamilton aura Russell comme partenaire Mercedes

Commentant son transfert à succès, Russell a déclaré: «C’est un jour spécial pour moi personnellement et professionnellement.

«Je mentirais si je disais que je ne bourdonne absolument pas. C’est une énorme opportunité et je veux la saisir à deux mains.

« Mais je ne me fais aucune illusion sur l’ampleur du défi ; ça va être une courbe d’apprentissage abrupte.

« Je veux faire la fierté de mes nouveaux coéquipiers. Bien sûr, l’un de ces nouveaux coéquipiers est à mon avis le plus grand pilote de tous les temps.

“J’admire Lewis depuis que je suis dans le karting et l’opportunité d’apprendre de quelqu’un qui est devenu un modèle à la fois sur et hors piste ne peut que me profiter en tant que pilote, professionnel et être humain.”

Russell a été photographié en train d’attendre l’autographe de Hamilton

Des images ont émergé de Russell attendant l’autographe de Hamilton dès 2009 et est maintenant son coéquipier.

Pendant ce temps, Bottas en est à sa cinquième année chez Mercedes après avoir remplacé le champion du monde à la retraite Nico Rosberg en 2017, et a contribué à sept titres constructeurs consécutifs pour l’équipe allemande.

Le joueur de 32 ans a terminé deuxième du championnat des pilotes avec son coéquipier Lewis Hamilton en 2019 et 2020, remportant neuf victoires en cours de route.

.

Bottas a aidé Mercedes à remporter quatre autres championnats des constructeurs

Bottas a été une figure clé à Hamilton, égalant le record de Michael Schumacher de sept championnats du monde de pilotes, un contraste frappant avec l’ancien coéquipier Rosberg qui a battu Hamilton pour le titre en 2016.

À tel point que le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a qualifié le Finlandais d’« ailier sensationnel » en 2018, mais Bottas a affirmé plus tard qu’il en avait été blessé.

Hamilton a soutenu à plusieurs reprises Bottas pour maintenir son siège alors que la spéculation augmentait, en déclarant: «J’ai évidemment exprimé dans le passé ma loyauté envers Valtteri et j’ai travaillé en étroite collaboration avec lui.

« Je pense que notre relation de travail est meilleure que jamais. »

. ou concédants de licence

Hamilton et Bottas sont coéquipiers depuis 2017

Mais alors que Bottas part pour remplacer son compatriote à la retraite Kimi Raikkonen chez Alfa Romeo, Hamilton devrait être associé à un coéquipier beaucoup plus compétitif la saison prochaine.

SPÉCIAL PARI – OBTENEZ 60 £ EN PARIS GRATUITS AVEC BETFAIR

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.