George Russell pensait que la Hongrie Q2 “serait un jeu d’enfant”

George Russell pensait que le Hungaroring serait la piste la plus forte de Williams de la saison, mais à la place, il a subi une élimination en Q1.

Le Britannique a été un habitué de la deuxième étape des qualifications en 2021, alors qu’aux deux tours précédents en Autriche et en Angleterre, il a même réussi à atteindre la Q3.

Mais le Grand Prix de Hongrie l’a ramené sur terre, Russell n’ayant pas réussi à échapper à la première étape des qualifications, la première fois cette saison.

Et il n’avait pas de raison à donner, s’étant attendu à « passer en l’air » en Q1 au Hungaroring.

“De notre côté avant le week-end, je pensais que la Q2 serait un jeu d’enfant”, a-t-il déclaré aux journalistes.

« Et puis pour une raison quelconque, je n’ai tout simplement pas eu le même rythme que j’ai eu sur d’autres circuits.

“Avant cette saison, j’aurais dit que cela aurait été notre circuit le plus fort et notre meilleure opportunité… oui, la première fois que nous n’avons pas atteint la Q2 [this season].

“Nous ne pouvons pas faire les choses correctement à chaque fois, évidemment un peu déçu maintenant.”

Russell a expliqué qu’il n’arrivait tout simplement pas à trouver son rythme habituel en Q1 qui lui permet d’accumuler ses performances tout au long des qualifications.

“Ce week-end, je ne suis pas trop sûr exactement”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé ce qui n’avait pas fonctionné pour lui.

« Il y avait définitivement plus de vent et de rafales que lors des quatre dernières épreuves, ce qui ne joue certainement pas en notre faveur.

«Ce sont de belles marges. D’habitude, je me lance dans les qualifications et je suis dans le sillon et je peux juste terminer le tour, et aujourd’hui, je savais que lorsque j’ai franchi la ligne d’arrivée, cela ne s’était tout simplement pas passé pour moi.

« Je n’avais simplement pas cette bonne sensation, ce bon rythme avec la voiture ou les pneus, et je savais que ce n’était pas assez bon. Habituellement, cela me vient en quelque sorte beaucoup plus facilement, puis quand j’entre en Q2, je peux faire un pas de plus à partir de là. »

Ce n’est pas notre journée aujourd’hui car les deux voitures sont sorties en Q1. Nous allons travailler dur maintenant pour être prêts pour demain 👊 pic.twitter.com/jDf0CiPZh5 – Williams Racing (@WilliamsRacing) 31 juillet 2021

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Russell a déclaré que, comme Alfa Romeo, il avait la possibilité d’utiliser un troisième jeu de nouveaux pneus tendres pour échapper à la Q1. Mais à l’époque voulait les sauver, en espérant qu’ils auraient été disponibles pour augmenter ses chances de faire la Q3.

“Évidemment, je ne suis pas très heureux parce que c’est la première fois que nous n’avons pas progressé en Q2 de toute la saison, sur un circuit que je pensais être notre meilleur coup pour les points”, a-t-il déclaré.

« Les pilotes Alfa Romeo ont monté trois trains de pneus. Si nous avions fait trois trains de pneus, nous serions passés en Q2, mais nous aurions eu moins de chance en Q2 pour entrer en Q3.

« Cela dépend donc de la façon dont vous voulez jouer vos cartes. Je ne veux pas rester sur la clôture, je veux tout mettre sur la table et c’est pourquoi nous avons décidé de n’utiliser que deux trains de pneus neufs et de vraiment foncer en Q2 pour avoir une chance de passer en Q3.