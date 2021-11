George Russell pense que Red Bull aurait déjà dû remporter les deux championnats

Avec neuf victoires au tableau, George Russell dit qu’il est « assez incroyable » que Red Bull n’ait pas encore remporté les titres de cette année.

Avec quatre courses restantes cette saison, ni le championnat des pilotes ni celui des constructeurs n’ont été assurés avec Red Bull et Mercedes en lice pour les deux.

Max Verstappen est en tête du classement des pilotes, 21 points devant Lewis Hamilton, avec Mercedes deux points d’avance sur Red Bull chez les constructeurs.

Les chiffres sont un peu surprenants pour Russell, qui estime que Red Bull devrait être plus avancé compte tenu du rythme de leur RB16B.

Il a déclaré à la chaîne RTBF : « Je suis sûr que Mercedes et Lewis sont probablement plus détendus que Red Bull car pour le moment, c’est le championnat Red Bull à perdre.

« Il est clair qu’ils ont la voiture la plus rapide cette saison et c’est assez incroyable que Mercedes et Lewis soient toujours dans la lutte car quand on regarde le rythme, Red Bull aurait déjà dû remporter ce championnat.

« Donc, tout peut arriver et tout est très proche. Bien sûr, Red Bull a une voiture plus rapide. Qu’ils gagnent est une autre histoire.

Mais alors que Verstappen a apporté les résultats pour Red Bull, c’est souvent Hamilton qui a terminé juste derrière lui.

Le champion du monde en titre a terminé deuxième dans six des courses remportées par Verstappen avec le Néerlandais P2 dans quatre des cinq victoires d’Hamilton.

Telle a été la nature de la lutte pour le titre de cette année que la tête du classement a changé de mains six fois.

Même Hamilton est un peu surpris par sa proximité.

S’adressant à Sky Sports avant le début du week-end du Grand Prix de Sao Paulo, Hamilton a déclaré qu’il estimait que Red Bull n’avait pas toujours « optimisé » ses performances cette saison.

Il a déclaré : « Je pense que les gens sous-estiment à quel point nous avons réussi compte tenu du rythme qu’ils ont eu depuis le premier jour.

« Les difficultés que nous avons eues lors des tests avant la saison, en passant simplement et en remportant la première course.

« Ensuite, nous avons eu quelques courses où ils… je ne pense pas qu’ils se soient optimisés et qu’ils ont probablement commis plus d’erreurs qu’ils ne l’auraient souhaité.

« Je pense que nous avons fait du bon travail, mais en fin de compte, nous n’avons pas été aussi rapides qu’eux la plupart du temps. »