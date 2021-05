George Russell “ plus loin que d’habitude ” sur un rythme faible en carburant

George Russell ne s’attend pas à ce que Williams excelle au Grand Prix d’Espagne, citant le rythme à basse consommation comme une lutte particulière.

Le dernier week-end de course à Portimao s’est déroulé à merveille pour Russell alors qu’il se qualifiait P11, sa meilleure performance en tant que pilote Williams, mais le dimanche, tout s’est effondré.

Un problème non détecté avec le FW43B, ainsi qu’une sensibilité extrême au vent, l’ont fait retomber dans le peloton et a finalement terminé devant Mick Schumacher de Haas.

Et le Britannique, qui a raté la FP1 pour céder la place au pilote de réserve Williams Roy Nissany, n’attend pas trop de son week-end à Barcelone.

Williams et Haas étaient confortablement à la dérive des autres équipes à la fin du FP2.

«Il est toujours difficile de rater le FP1, mais c’était bien d’être de retour au volant du nouveau virage au virage 10, qui est un virage plus agréable pour être honnête, c’était amusant à conduire», a déclaré Russell aux journalistes.

«Difficile là-bas, toujours difficile à Barcelone, dégagement de pneus élevé, difficile dans le carburant élevé. Nous regardons un peu plus loin le rythme de faible consommation de carburant par rapport à ce que nous sommes normalement.

«La consommation élevée de carburant semblait relativement décente, mais l’histoire a montré que nous avons toujours des difficultés relativement à Barcelone, donc nous ne serons probablement pas aussi compétitifs que ces dernières semaines.»

Nicholas Latifi a estimé que Williams portait toujours son problème de Portimao, dont il ne s’est pas encore occupé.

«Tout de suite après la FP1, les conditions de piste n’étaient pas très bonnes, très faible adhérence là-bas», a-t-il déclaré.

«Nous avons fait quelques améliorations d’une séance à l’autre, ce qui était bien, mais le truc pour moi, c’est que je sens que nous avons encore des choses que nous devons résoudre depuis Portimao, que nous n’avons pas encore tout à fait maîtrisées.

«Le rythme de course à haute teneur en carburant est plus la chose la plus importante qui, de toute évidence, au Portugal n’était pas vraiment compétitive du tout.»

Mais sur une note plus positive, Latifi est fan du virage 10 reprofilé, même s’il ne s’attend pas à ce qu’il favorise les dépassements.

«En fait, je l’aime beaucoup, pour notre voiture, c’est certainement mieux, mais même pour la conduire, elle semble un peu mieux couler», a-t-il expliqué.

«Si cela fera une grande différence pour la course, c’est toujours à confirmer, mais je pense que ce n’est pas le virage qui mène à la ligne droite que cela ne fera probablement pas beaucoup de différence, malheureusement. Mais juste pour conduire, c’est bien.

