George Russell prédit une “ rivalité féroce ” entre Max et Charles Leclerc

George Russell estime qu’une «bataille féroce» entre Max Verstappen et Charles Leclerc est à venir dans les «10 prochaines années».

Les deux pilotes sont considérés comme de futures stars de la Formule 1, même si ces dernières années, leurs machines ont dicté des parcours de carrière différents.

Red Bull fonctionne maintenant à son plus haut niveau à l’ère du turbo-hyrbid, donnant à Verstappen une vraie chance au championnat des pilotes 2021, tandis que Ferrari se bat contre une campagne 2020 lugubre qui les a vu chuter au milieu de terrain inférieur.

L’Autriche 2019 a été un excellent exemple des duels épiques que Verstappen et Leclerc livrent lorsqu’ils sont dans des machines aux performances similaires, et dans les «10 prochaines années», Russell, qui est en lice pour une promotion Mercedes, pense que les batailles de Verstappen et Leclerc seront ” féroce”.

“Ce sont les deux que je soupçonne d’être au sommet à l’avenir”, a déclaré Russell à ..net.

«Max au cours de cette dernière année et demie, deux ans, est vraiment passé à un autre niveau, pour être honnête. Je pense que cela a été un facteur qui a d’abord été un pilote incroyable, mais être dans la même équipe, cette cohérence est quelque chose qui vient naturellement.

«Charles n’en est qu’à sa troisième saison avec Ferrari, je pense toujours qu’il faut un peu de temps pour que toutes ces petites mises à jour soient dirigées d’une manière qui vous conviendra personnellement en tant que pilote. Mais ce sont tous les deux des pilotes absolument incroyables et ils seront capables de le faire au cours des 10 prochaines années.

“[It will be] une rivalité féroce. J’ai donc hâte de relever ce défi, qu’il s’agisse de se battre contre eux dans différentes voitures ou de se battre les uns contre les autres en tant que coéquipiers.

Russell est actuellement dans la dernière saison de son contrat de trois ans avec Williams, et un siège Mercedes pour 2022 est l’objectif.

Et tout en n’indiquant pas directement ses attentes quant à savoir si cette opportunité se présentera, il a dit que Mercedes avait toujours le dos et tenu ses promesses passées.

«Mercedes m’a toujours fait confiance et tout est bien parti», a-t-il expliqué.

«Ils m’ont signé en 2016, m’ont mis en GP3 et le but était de le gagner. Ensuite, c’était la F2, le but était de la gagner et vous serez en F1. Et l’accord à l’époque était un accord de trois ans. Nous en sommes à notre troisième saison maintenant.

«Que se passera-t-il l’année prochaine? Le temps nous le dira, mais ils ont mon dos et ma foi en moi depuis le premier jour et je continue à avoir ma foi en eux, qu’ils me donneront la meilleure opportunité de réussir à l’avenir.

