George Russell “prêt” à se battre pour un titre mondial

George Russell a clairement indiqué qu’il se sentait capable de concourir pour des victoires en course et des championnats du monde de Formule 1.

Membre du programme de pilotes Mercedes, Russell a rejoint la grille de Formule 1 en 2019, affecté à l’équipe Williams qui, à ce stade, était au plus bas de sa situation.

Depuis lors, bien que le Britannique ait été crucial pour leur rétablissement, et après deux saisons et demie d’efforts, les premiers points de Russell sous les couleurs de Williams sont finalement arrivés au Grand Prix de Hongrie 2021 avec une P8.

Son contrat de trois ans chez Williams touche maintenant à sa fin, et Mercedes a une grande décision à prendre sur Russell et son alignement 2022.

Russell a déjà prouvé ce qu’il peut faire dans les machines Mercedes, ayant disputé la victoire au Grand Prix de Sakhir 2020 en remplaçant Lewis Hamilton qui avait été testé positif pour Covid.

S’il n’y avait pas eu un cauchemar dans les stands où Russell a reçu les pneus de Valtteri Bottas, et plus tard une crevaison, le Britannique semblait en bonne voie pour une première victoire.

Mercedes pourrait cependant opter pour la continuité, en conservant les services de Bottas, sachant qu’il ne poussera probablement pas Hamilton trop fort, mais surtout ne créera aucune politique au sein de l’équipe.

Red Bull a exprimé son intérêt pour Russell si Mercedes ne l’appelait pas pour 2021, ce que l’équipe autrichienne s’attend à ce qu’il se produise.

Ainsi, même si la décision n’est bien sûr pas entre les mains de Russell, il a une confiance totale en lui-même qu’il peut remporter des victoires et des titres dans une voiture performante.

“Je me sens prêt à me battre pour les Championnats du monde et à gagner des courses”, a-t-il déclaré à GPFans Global.

« J’aurais adoré entrer en Formule 1 et me battre pour des victoires dès ma toute première course.

« Peut-être que je regarderai en arrière dans 10 ou 15 ans et dirai que cette expérience à l’arrière du terrain a porté ses fruits pour moi à long terme.

“Mais peu importe où je finirai l’année prochaine, peu importe la position pour laquelle je me bats, que ce soit pour des championnats ou juste pour des points, je donnerai tout ce que j’ai.”