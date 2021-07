Les perspectives de George Russell pour 2022 sont un sujet brûlant de débat dans tout le paddock, mais il a transformé cette pression en positivité.

Le stock du Britannique en Formule 1 n’a jamais été aussi élevé qu’il ne l’est actuellement, le pilote Williams faisant des apparitions consécutives en Q3 et s’établissant comme un concurrent sérieux pour un siège Mercedes en 2022.

Si Mercedes n’agit pas, Red Bull a déjà déclaré qu’il envisagerait fortement une approche.

Williams adorerait bien sûr garder le joueur de 23 ans pour une quatrième saison, et Russell a admis qu’il “prospérait” sous les projecteurs.

“Je suppose que je m’en sors, pour être honnête, et vous devez juste devenir positif, vraiment”, a-t-il déclaré à Express Sport.

«En fin de compte, toutes les discussions sont généralement positives et sont évoquées dans les médias, ce qui facilite légèrement les choses.

«Mais je pense juste à moi-même, il suffit d’aller là-bas et si je joue sur la piste, il n’y a rien à craindre.

« Donc, je mets tous mes efforts et je me concentre sur un excellent travail sur la piste et le reste s’arrangera de lui-même, et cela semble un peu idiot, mais c’est le nom du jeu.

“C’est une question de temps au tour, tout est une question de performance et le reste est presque secondaire.”

Toutes ces histoires de bien-être dans les médias font sourire Russell, même s’il ne voit pas comment ces reportages, ou les compliments, peuvent le faire aller plus vite s’ils lui rentrent dans la tête.

Le Britannique attend de savoir s’il aura sa chance chez Mercedes pour 2022, aux frais de Valtteri Bottas.

“Je ne le laisse pas vraiment me déranger ou me laisser prendre, parce que, comme je l’ai dit, j’ai juste besoin de me concentrer sur mon travail”, a-t-il déclaré.

« Si je laisse les compliments me monter à la tête, est-ce que ça va me rendre rapide sur la piste ? Probablement pas. Si quoi que ce soit, cela pourrait me rendre plus lent sur la piste.

« S’il y a de la négativité et que je laisse ça entrer dans ma tête, est-ce que ça va me rendre plus rapide sur la bonne voie ? Non, plus pour me ralentir aussi.

“Donc, vous devez en quelque sorte étouffer tout son bruit extérieur, et je mentirais si je disais que cela ne m’a pas fait sourire quand je vois de la positivité dans les médias.

« Bien sûr, vous savez, chaque être humain montrerait un petit sourire quand il y a quelque chose de gentil écrit sur vous.

« Mais comme je l’ai dit, cela ne me fait pas aller plus vite en piste.

“Et je fais absolument tout pour me permettre d’aller plus vite sur la bonne voie parce que je sais que cela profitera à ma carrière, à mon avenir.”

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Russell lui-même a admis après le Grand Prix de Grande-Bretagne qu’il avait surpassé le véritable rythme de la voiture Williams. Il reste à la recherche d’un premier point avec l’équipe.

Et donc pour un pilote dont on parle si fort, cela a été une course difficile à Williams, aidant à sortir l’équipe de la terrible ligne droite dans laquelle elle s’est retrouvée en 2019.

L’équipe de Grove a sans aucun doute fait des pas de géant depuis lors, mais ils restent inutiles pour 2021, et donc où que Russell se termine la saison prochaine, il doit s’agir d’une équipe qui peut l’aider à atteindre son objectif de gagner des courses en Formule 1.

“Ça a été évidemment difficile, d’être au fond de la grille au cours des deux dernières années et de travailler mes chaussettes avec l’équipe Williams pour essayer de faire avancer l’équipe”, a-t-il admis.

« Évidemment, je suis ici pour gagner et je veux gagner. Je veux juste me retrouver au meilleur endroit possible et me donner la meilleure chance possible de le faire l’année prochaine, ça a été vraiment spécial.