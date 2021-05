George Russell: Q2 semble “ hors de portée ”

Après la première journée de course à Monaco, le spécialiste de samedi George Russell estime qu’il est peu probable de se lancer en Q2, et encore moins en Q3.

Le Grand Prix de Monaco sera un événement spécial pour Williams, marquant leur 75ème course en Formule 1.

Bien que gagner comme ils le faisaient à leur époque de gloire ou même marquer des points sur la piste semblait irréaliste, ils auraient espéré au moins marquer l’occasion en amenant les deux voitures en Q2 samedi.

Cependant, après FP1 et FP2, dans lesquels Russell a terminé respectivement P19 et P15, il n’est pas optimiste quant à leurs chances de le faire.

«J’avais un peu de mal avec l’arrière de la voiture aujourd’hui, ce qui, sur une piste comme celle-ci, rend vraiment difficile de repousser les limites», a-t-il déclaré.

«Mon tour n’était pas parfait, il y a encore une bonne partie du temps à venir de moi, mais je pense toujours que nous sommes un pas derrière les autres.

«Pour être honnête, Q2 semble un peu hors de portée ce week-end pour nous, ce que je n’ai pas souvent dit, pour être honnête.

“Vous savez, nous avons essayé d’entrer dans Q3, nous avons été si proches, mais je pense que ce week-end, Q2 semble même un peu hors de portée.”

Clôture de la première journée d’action à Monaco avec un solide résultat en FP2 👌🏻 GIO ➡️ P9

RAI ➡️ P11 # MonacoGP pic.twitter.com/N6oUcTkCAo – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 20 mai 2021

L’équipe britannique a passé 2020 à se battre contre Haas et Alfa Romeo au fond de la grille, les trois équipes étant souvent assez égales.

Russell et ses coéquipiers se sont éloignés de l’équipe américaine cette année, n’ayant plus la voiture la plus lente sur la grille, mais ont perdu du terrain au profit de l’équipe italienne.

Cela semblait encore plus vrai à Monaco avec Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen surpris en se classant une fois chacun dans le top 10.

Selon Russell cependant, une telle amélioration était attendue.

«La voiture est à peu près là où nous nous attendions, probablement la neuvième équipe la plus rapide», a-t-il déclaré.

«Les Alfa Romeos ont l’air très rapides, ce que, pour être honnête, nous attendions et attendions sur ce genre de circuit.

«Nous avons une longue journée demain pour tout analyser et je suis convaincu que nous pouvons faire des gains pour samedi.»

