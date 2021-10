George Russell quitte Williams pour Mercedes en “bonne forme mentale”

in

George Russell dit qu’il est “en grande forme” mentalement pour son passage chez Mercedes après trois années de formation en Formule 1 avec Williams.

L’annonce que Russell sera le coéquipier de Lewis Hamilton l’année prochaine a coïncidé avec le fait qu’il est devenu pour la première fois un marqueur de points régulier en F1.

Après deux saisons complètes en queue de peloton, Williams a fait un pas en avant significatif depuis le Grand Prix de Hongrie juste avant la pause estivale.

Ne l’ayant jamais fait auparavant pour Williams, Russell a maintenant marqué des points dans quatre des cinq dernières courses, s’est classé en deuxième position dans le Grand Prix de Belgique délavé et s’est qualifié deux fois dans les trois premiers.

Cela signifie qu’il est exactement là où il pourrait espérer être en termes de réalisations alors qu’il se prépare à occuper le siège laissé vacant par Valtteri Bottas, lié à Alfa Romeo, avec les champions du monde en titre en 2022.

Mais ce sont les moments les plus difficiles de son séjour avec Williams qui ont fait sentir à Russell qu’il est plus fort pour la tâche qui l’attend.

C’est officiel. L’année prochaine, je serai pilote Mercedes F1. C’est un jour spécial pour moi et je tiens à dire un grand merci à @WilliamsRacing, @MercedesAMGF1 et à tous ceux qui m’ont soutenu pour arriver là où je suis aujourd’hui. Je n’aurais pas pu le faire sans chacun d’entre vous. pic.twitter.com/MmGA1vr9mR – George Russell (@GeorgeRussell63) 7 septembre 2021

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Interrogé lors d’un entretien avec la Gazzetta dello Sport sur ce que les trois années passées chez Williams lui ont laissé, le Britannique de 23 ans a répondu : « Une grande forme mentale.

« C’est facile de gérer les victoires, on les célèbre. Faire face à des moments difficiles ou des erreurs est le vrai défi. Ils m’ont tempéré, je suis plus mature en tant que personne et en tant que conducteur.

« En 2019, l’équipe était dans un moment difficile, toujours dernier. Le travail acharné à l’usine et sur la piste a cependant porté ses fruits et nous en sommes fiers. Je partirai satisfait.

Bien qu’il ait semblé pendant un certain temps être un secret de polichinelle que Russell rejoindrait Mercedes l’année prochaine, jusqu’à ce qu’il soit confirmé, il y avait toujours un élément de doute quant à l’arrivée de l’appel.

Sur les émotions qu’il avait ressenties quand il l’a finalement fait, il a déclaré : « J’ai réalisé que ceux qui croyaient en moi me donnaient vraiment une chance. Ils m’ont rassuré. Je savais que je devais travailler et avoir foi dans les étapes pour y arriver. Et nous y sommes arrivés.

« La faim est là, dans le sens de vouloir me prouver à moi-même et à tous ceux qui m’ont soutenu que je peux le faire. Je veux dire Mercedes, Williams et ma famille.

Russell a mérité son succès Williams