George Russell ravi des éloges d’Alonso, “l’un des plus grands”

George Russell dit que cela “signifie beaucoup” pour lui d’être félicité par un pilote tel que Fernando Alonso, “l’un des plus grands pilotes de course de tous les temps”.

Refusant à Russell un premier point avec Williams au Grand Prix d’Autriche, Alonso a déclaré aux médias que Russell “aura, espérons-le, plus d’opportunités de podiums et de victoires à l’avenir”.

Il a ensuite expliqué à quel point il était impressionné par les performances du Britannique.

“Certainement très impressionné”, a déclaré Alonso. “J’ai également dit l’année dernière lorsque je suivais le sport que je pense qu’il a été très, très impressionnant avec les performances que nous avons vues dans la Williams.

« Nous savons que ce n’est pas un package compétitif. C’est mieux cette année mais pas les deux dernières [years] et [despite that] Je pense qu’il préparait quelque chose de spécial chaque week-end et c’était agréable à regarder à la maison.

« C’est quelque chose qui vous impressionne toujours. »

Russell apprécie les éloges.

Il a déclaré à Auto Motor und Sport : « Cela signifie beaucoup pour moi d’entendre quelque chose comme Fernando. C’est l’un des plus grands pilotes de course de tous les temps.

« J’ai vu une statistique selon laquelle il ne lui manquerait qu’une dizaine de points pour avoir beaucoup plus de titres. Deux championnats du monde sont une grande réussite, mais c’était tellement proche de beaucoup plus.

“C’est toujours agréable d’être félicité par des pilotes que vous respectez beaucoup.”

Fernando Alonso a laissé à Russell un message spécial pour leur échange de casque… “Futur champion du monde”. pic.twitter.com/U0PE2nWTPG – formularacers (@formularacers_) 24 mai 2021

Évoquant la frustration qu’il a ressentie en Autriche lorsqu’Alonso a pris cette dernière position payante, Russell a concédé qu’il s’était plutôt familiarisé avec ce sentiment au cours de sa brève carrière en Formule 1.

“J’essaie toujours de tirer les points positifs et ensuite de passer à autre chose”, a-t-il déclaré. « J’ai acquis beaucoup d’expérience avec la frustration au cours des dernières années.

«Quand je pense à Imola 2020, à Sakhir, la course à Imola cette saison, en Autriche. Hockenheim 2019 était aussi une telle chose. Robert m’a battu dans trois des 21 courses environ cette saison-là, y compris là-bas. Et puis seulement onze voitures franchissent la ligne d’arrivée.

« Tout le monde dit qu’après, Robert a marqué et pas toi. Mais combien de fois seulement onze voitures ont-elles franchi la ligne d’arrivée ces dernières années ? Et cela n’a fonctionné qu’avec les points car Alfa Romeo a été disqualifiée. En règle générale, vous ne perdez que trois fois par an et il n’y a qu’une seule chance de marquer.

Il a ajouté : « Mais j’ai appris à emporter le positif avec moi.

« Après ma seule course pour Mercedes, j’étais bien sûr incroyablement déçu. Mais j’aurais pu faire un mauvais travail, faire des erreurs et terminer troisième. Je suis plus heureux du week-end que j’ai eu parce que ma performance était bonne, terminant troisième ou deuxième et n’ayant pas livré.

« Je veux être champion du monde. Vous ne pouvez pas vous laisser abattre par la déception, car cela affecterait la prochaine course. Et ça après. Vous devez livrer de manière cohérente, toujours fonctionner à la limite. Vous ne pouvez pas changer le passé. Je vis dans le présent et je pense à l’avenir.

Russell a finalement brisé son canard en tant que pilote Williams au Grand Prix de Hongrie, ramenant sa FW43B à la huitième place.