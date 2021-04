George Russell regrette son “ jugement irréfléchi ” à Imola

George Russell dit qu’il a appris à contrôler ses émotions depuis son accident d’Imola avec Valtteri Bottas, après avoir fait un «jugement irréfléchi» avec sa réaction furieuse.

Le pilote Williams est entré en collision avec Bottas au 32e tour du Grand Prix d’Émilie-Romagne en essayant de dépasser la Mercedes à grande vitesse sur un circuit de séchage, les deux voitures ayant subi de lourds dommages contre les barrières bien que heureusement les deux hommes n’aient pas été blessés.

Sortant de sa voiture le premier, Russell se dirigea vers Bottas et lors d’une confrontation en colère, le Finlandais lui montra le majeur avant de répondre en glissant le casque du Finlandais.

Chacun a blâmé l’autre pour l’accident, mais le lendemain, Russell s’est excusé pour sa conduite, disant que «ce n’était pas mon jour le plus fier… Je sais que j’aurais dû mieux gérer la situation».

La situation a été aggravée par le fait que la carrière de Russell est gérée par Mercedes et que l’incident a détruit l’une de leurs voitures alors qu’ils s’engagent dans ce qui semble susceptible d’être une bataille soutenue pour le championnat du monde des constructeurs avec Red Bull.

Dans une interview accordée à Channel 4, le Britannique de 23 ans a évoqué les leçons sur lesquelles il réfléchit depuis Imola.

Semaine de course. 🇵🇹 Les yeux en avant, allons-y! pic.twitter.com/940cGALoyQ – George Russell (@ GeorgeRussell63) 26 avril 2021

«Il y a beaucoup de choses que je lui ai enlevées», a déclaré Russell, qui en est à la dernière saison d’un «contrat de prêt» de trois ans chez Williams.

«Je pense que premièrement, en tant que pilote de course, l’une des règles est que vous ne devez jamais vous écraser avec un coéquipier.

«Pour moi personnellement, de toute évidence, Valtteri est dans une voiture différente, mais je suis un pilote soutenu par Mercedes, je suis dans cette position à cause de Mercedes, et Lewis et Valtteri sont en quelque sorte des coéquipiers pour moi. Je pense que c’est une chose qui ne m’est pas venue à l’esprit dans le feu de l’action.

«Deuxièmement, comme l’ont estimé les commissaires sportifs, c’était un incident de course, c’était malheureux, mais j’étais juste déçu par moi-même de la façon dont j’ai réagi par la suite. J’avais l’impression que ce n’était pas moi.

«Je suis allé à l’encontre de mon instinct pour m’éloigner de l’incident parce que je voulais montrer un peu d’émotion. Pour être honnête, mes émotions étaient incroyablement élevées après avoir chuté à 200 mph. Tant de choses ont traversé mon esprit.

«Cela ne changera pas mon approche de course lorsque je courrai contre des concurrents. Si je vois une opportunité, si je vois une lacune, je vais y aller.

«Mais j’ai certainement appris que je devais gérer les choses différemment par la suite. J’ai vraiment besoin de prendre une image complète avant de porter un jugement irréfléchi sur la situation, ce que j’ai fait et, par conséquent, pourquoi j’ai estimé qu’il était important de présenter des excuses pour les personnes que j’avais l’impression de laisser tomber avec ces actions après la course.”

