Le légendaire manager de l’équipe de Formule 1 Sir Frank Williams est décédé à l’âge de 79 ans.

Williams décède avec un héritage incroyable laissé dans le monde du sport automobile, en tant que directeur d’équipe le plus ancien de F1, remportant sept titres de pilotes et neuf championnats de constructeurs au cours d’un mandat de 50 ans.

Williams laisse un héritage étonnant dans le monde du sport automobile

L’emblématique patron de l’équipe a accumulé un nombre extraordinaire de titres dans les années 80, rivalisant avec la puissance financière d’équipes comme Ferrari

Williams Racing participe toujours à la F1 à ce jour, obtenant un énorme succès depuis sa fondation par Sir Frank et l’ingénieur Patrick Head en 1977.

Seuls les géants italiens Ferrari ont remporté plus de championnats de constructeurs que neuf de Williams, tandis que l’équipe a remporté sept titres de pilotes sous la direction du patron emblématique de l’équipe.

Williams a été paralysé à partir de la taille et confiné à un fauteuil roulant en raison d’un accident de voiture en 1986, mais a continué à diriger avec succès l’équipe jusqu’en 2012.

Sa fille, Claire, a repris la direction quotidienne de l’équipe basée à Oxfordshire à partir de 2013, jusqu’à ce que l’équipe soit vendue à Dorilton Capital en 2020, à condition qu’ils continuent à courir sous le nom de Williams.

Williams est obligé de garder le nom de l’équipe suite à sa vente par Sir Frank en 2020

Russell a fait ses adieux à Williams, qui a offert au futur champion sa pause en F1

Le pilote vedette George Russell, qui sera le partenaire de Lewis Hamilton chez Mercedes la saison prochaine, a rendu hommage à Williams, qui l’a récompensé de sa chance en Formule 1 en 2019.

« Aujourd’hui, nous disons au revoir à l’homme qui a défini notre équipe », a déclaré Russell sur les réseaux sociaux.

« Sir Frank était un être humain vraiment merveilleux et je me souviendrai toujours des rires que nous avons partagés.

« Il était plus qu’un patron, il était un mentor et un ami pour tous ceux qui ont rejoint la famille Williams Racing et bien d’autres.

Russell un champion potentiel grâce aux conseils de Williams

« Cela a été un véritable honneur de courir pour lui et d’être une petite partie de l’incroyable héritage qu’il laisse derrière lui, un héritage qui vivra à jamais dans le cœur et l’âme de cette équipe.

« Reposez en paix, monsieur Frank. Merci pour tout. »