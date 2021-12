George Russell révèle un message effronté que Toto Wolff a laissé sur sa visière en Arabie saoudite

George Russell a fait la lumière – mais pas trop – sur un message laissé sur la visière de son casque par son futur patron de Mercedes Toto Wolff en Arabie saoudite.

Le duo est bien sûr étroitement associé depuis que Russell a approché le directeur de l’équipe Mercedes alors qu’il était âgé de 15 ans, à la recherche d’une opportunité en tant que champion britannique de Formule 4.

Une alliance s’est rapidement formée et depuis lors, Wolff a dirigé la carrière de Russell, au point qu’il n’est plus qu’à quelques jours de devenir officiellement pilote de Formule 1 Mercedes en tant que coéquipier de Lewis Hamilton.

Russell succèdera à Valtteri Bottas lors des tests d’après-saison à Abu Dhabi qui suivront le Grand Prix de clôture.

Lors de l’avant-dernière course de la campagne à Djeddah, Wolff s’est retrouvé avec accès au casque de protection de Russell vendredi et, dans un moment léger loin de l’intensité d’une bataille féroce pour le championnat du monde, a décidé d’informer le pilote Williams actuel. il était dans le coin.

Prêt pour la finale. pic.twitter.com/7m7mtzyQsN – George Russell (@GeorgeRussell63) 7 décembre 2021

« Toto m’a écrit un joli petit message – nous garderons cela entre nous – sur ma visière avant FP2 », a déclaré Russell au podcast F1 Nation lors d’une conversation entre lui et le directeur de l’équipe Mercedes.

Wolff : « En fait, un compliment. »

Russell : « Habituellement, le gars du casque écrit sur la visière combien de déchirures vous avez… et puis Toto a pris le relais cette semaine pour le port du casque et m’a écrit un joli petit message là-dessus.

« Cela a commencé par F, il y avait un K et s’est terminé par R, donc vous pouvez remplir entre… »

D’une manière ou d’une autre, nous soupçonnons que ce n’était pas « fermier », « cinéaste » ou « pétard ». Bien que Mercedes soit une équipe allemande, alors peut-être que « Francfort » n’est peut-être pas hors de question !

Russell a également parlé à nouveau de son prochain partenariat chez Mercedes avec Hamilton, qui pourrait alors être huit fois champion du monde. Mais ils partiront ensemble dans de toutes nouvelles voitures en raison de la réglementation F1 très révisée.

« Je pense qu’il y a beaucoup de respect entre Lewis et moi. Je pense que nous sommes à des stades très différents de notre carrière », a déclaré le joueur de 23 ans.

« Lewis est le gars qu’il est pour une raison, il est le plus grand de tous les temps et je pense que nous devrons nous entraider car l’année prochaine, les voitures se développeront tellement course après course.

« Ce n’est pas qui a la voiture la plus rapide après la première course, c’est qui a la voiture la plus rapide tout au long de la saison.

« Nous, les pilotes, devons travailler avec l’équipe pour nous faire avancer ensemble. Ce sera la clé.