George Russell « reviendra » pour remporter le titre avec Williams

Jost Capito a plaisanté en disant qu’il voyait George Russell remporter un championnat du monde pour Mercedes – puis un autre avec Williams.

Compte tenu de la façon dont fonctionne le moulin à rumeurs, il serait maintenant surprenant que quelqu’un d’autre que Russell s’associe à Lewis Hamilton chez Mercedes l’année prochaine.

La confirmation officielle n’a pas encore été annoncée, mais cela commence à ressembler à un secret de polichinelle dans le paddock de Formule 1 que Valtteri Bottas sera remplacé.

En 49 courses avec Williams, où il a été « prêté » par Mercedes, Russell a été de plus en plus impressionnant et lors des deux derniers de ces grands prix, il a marqué ses premiers points pour l’équipe – terminant huitième en Hongrie et classé deuxième en La Belgique.

Capito, le directeur général et directeur de l’équipe de Williams, ne cache pas son opinion que le Britannique de 23 ans est un champion du monde en devenir.

Il a maintenant plaisanté en disant qu’il voyait Russell suivre les traces de son compatriote Lewis Hamilton en obtenant un titre pour Mercedes – puis en faisant de même dans un retour mythique dans l’équipe où il a fait ses armes en Formule 1.

Quel week-end! Ce n’est un secret pour personne que nous avons connu des moments difficiles ces dernières années, mais aucun membre de cette équipe n’a jamais cessé de pousser. Vous appartenez tous à ce podium, @WilliamsRacing. Ce fut un privilège de vous représenter là-haut aujourd’hui. pic.twitter.com/9hLpCUaanF – George Russell (@GeorgeRussell63) 29 août 2021

Interrogé par Channel 4 à quel point il tient à s’accrocher à Russell dans son équipe qui s’améliore rapidement, Capito a répondu: “Non, je ne veux pas m’accrocher à lui, car il mérite d’être dans une voiture qui peut gagner le championnat .

“Comme lui, le pilote peut gagner le championnat, il mérite une voiture qui peut gagner le championnat et il peut le faire dans la Mercedes.

“Et je suis convaincu qu’il reviendra dans quelques années et remportera le championnat avec nous.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’un scoop, Capito a simplement ri – mais il ne fait aucun doute que Williams fait maintenant de gros progrès par rapport aux creux de leurs lamentables campagnes 2019 et 2020.

La chance a été de leur côté en accumulant 20 points cette saison, mais leurs performances de qualification en particulier sont celles d’une équipe qui est en hausse avec Russell qui commence maintenant à devenir un participant régulier en Q3.

Nicholas Latifi perd également l’étiquette d’être une certitude pour l’élimination de la Q1 lors d’une séance de qualification normale, le Canadien ayant décroché des classements consécutifs P7 et P9 avant le Grand Prix des Pays-Bas.