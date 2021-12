George Russell revient sur les leçons qu’il a apprises en tant que directeur du GPDA

George Russell dit qu’il en a appris beaucoup plus sur d’autres aspects du sport automobile depuis qu’il a été nommé directeur de l’Association des pilotes de Grand Prix cette année.

Le pilote désormais Mercedes a remplacé Romain Grosjean en tant que représentant des pilotes au sein du comité plus tôt dans l’année, et il sert aux côtés de Sebastian Vettel en tant que directeur avec le président Alex Wurz et l’expert juridique Anastasia Fowle – et ils défendent tous les intérêts des pilotes sur le réseau, agissant effectivement comme leur syndicat.

Avec des problèmes distincts survenant sur différents sujets tout au long de l’année, Russell a déclaré que le nombre d’aspects auxquels il doit désormais penser dans son rôle lui a donné une connaissance plus complète du fonctionnement interne du sport automobile – affirmant que la sécurité est une priorité clé dans son mandat.

« Je dirais que j’ai appris qu’il y a beaucoup plus à faire qu’il n’y paraît », a déclaré Russell, cité par Motorsport Week.

« J’ai appris que vous vivez et apprenez toujours des situations et que le sport évolue constamment et que ce n’est jamais assez, si cela a du sens ?

« Vous cherchez toujours plus. L’aspect sécurité est l’aspect clé et je pense que les événements récents ont été de grands sujets de discussion. Aussi, des moyens d’essayer d’améliorer les règlements sportifs pour rendre la course meilleure.

Comme pour tout travail, Russell a déclaré que la charge de travail du groupe change en fonction de ce qui se passe dans le monde du sport automobile à l’époque.

Cependant, il a ajouté qu’il avait apprécié de pouvoir faire une différence positive dans le sport lors de sa première saison en tant que réalisateur, et qu’il continuera dans le futur alors qu’il passe chez Mercedes.

« Parfois, il y a une période très chargée, parfois il ne se passe rien du tout », a-t-il expliqué.

« Tout dépend de la situation et de ce qui se passe dans le monde du sport automobile à ce moment-là et comment nous pouvons essayer d’améliorer certaines situations.

« Sur le plan personnel, j’ai vraiment apprécié l’implication et cela m’a ouvert les yeux sur des choses d’essayer simplement d’aller aussi vite que possible sur une piste de course et d’essayer d’avoir un plus grand bien et un impact pour tout le monde dans le sport automobile.