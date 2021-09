George Russell sait où il conduira en 2022

in

George Russell fait de son mieux pour garder toutes les informations sous surveillance, mais a révélé qu’il connaissait son équipe pour 2022.

Le pilote soutenu par Mercedes est dans la dernière saison de son contrat de trois ans chez Williams et bien que l’équipe de Grove n’exclue pas de conserver ses services, il semble de plus en plus probable qu’il gagnera un appel à Mercedes à la place de Valtteri Bottas.

Des rumeurs ont persisté selon lesquelles Bottas serait en route pour Alfa Romeo ou Williams, Kimi Raikkonen d’Alfa Romeo venant d’annoncer sa retraite.

Au départ, Russell n’allait rien révéler, déclarant aux journalistes lors du Grand Prix des Pays-Bas: “Dans l’état actuel des choses, je n’ai aucune nouvelle à annoncer vraiment, la même position que celle dans laquelle nous étions à Spa.”

Mais après avoir creusé un peu plus, il s’est avéré que Russell connaît en effet la décision qui fera l’actualité lorsqu’elle sera rendue publique.

« Oui, je sais où je conduirai l’année prochaine », dit-il avec un sourire.

Russell a déclaré avoir été “verbalement” informé de son avenir “avant Spa”.

«Je ne vais pas m’asseoir ici et mentir sans dire la vérité. La vérité est qu’il n’y a rien à annoncer », a-t-il ajouté.

“Mais comme je l’ai dit, je suis au courant de la situation, de l’endroit où je vais courir l’année prochaine, et j’ai été informé juste avant Spa.”

Russell a une expérience antérieure dans une Mercedes, celle qui s’est produite au Grand Prix de Sakhir 2020.

Cette opportunité l’a vu remplacer Lewis Hamilton, qui avait été testé positif pour Covid-19, alors que s’il décrochait le siège pour 2022, Hamilton serait le coéquipier de Russell.

Russell a régulièrement qualifié le septuple champion du monde de « plus grand de tous les temps » de Formule 1, un compétiteur pour lequel il a un grand « respect ».

Mais en répétant ces croyances, il ne veut pas que cela soit interprété comme un indice sur l’endroit où il conduira en 2022.

“Comme je l’ai dit à plusieurs reprises au cours des trois dernières années, j’ai énormément de respect pour Lewis et tout ce qu’il a accompli”, a déclaré Russell.

« Je l’ai vu travailler incroyablement dur avec les ingénieurs quand j’étais là-bas en tant que pilote junior, et il ne s’appuie certainement pas uniquement sur son immense talent naturel. Il va au-delà pour essayer de trouver les bits supplémentaires.

“Pour tout pilote, vous voulez avoir l’opportunité d’affronter les meilleurs et d’apprendre des meilleurs, et ce serait une opportunité incroyable d’être là.

« Mais ne me prends rien en disant cela maintenant, car ce sont les mêmes choses que j’ai dites au cours des trois dernières années.

“Lewis est le plus grand de tous les temps et ce serait une énorme opportunité d’aller à ses côtés et d’apprendre de lui.”