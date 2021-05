George Russell salue la “ bête joyeuse ” d’une voiture Williams au GP d’Espagne

George Russell a déclaré que sa Williams était «joyeuse» à conduire pendant le Grand Prix d’Espagne, affirmant que sa voiture était la meilleure qu’elle n’ait jamais ressentie.

L’équipe a décidé d’adopter une approche stratégique différente de celle de ses concurrents pendant la course, en doublant Russell et Nicholas Latifi au début de la période des Safety Car pour s’assurer que leurs pilotes pourraient monter plus haut dans l’ordre.

Les deux voitures couraient dans les points après le premier tour d’arrêts aux stands des équipes restantes, et Russell est resté en lice pour son premier pointage à Williams jusqu’à la fin de la course.

Il avait couru à portée de DRS de Fernando Alonso d’Alpine, qui avait du mal avec de vieux pneus dans une bataille acharnée pour la P10 à Barcelone.

Russell est finalement rentré à la 14e place, mais il est satisfait des progrès que Williams a réalisés avec le FW43B cette année dans la mesure où il poursuit ce top 10 insaisissable.

«Qui sait ce qui se serait passé si j’avais réussi à éliminer Alonso?» Russell a demandé après la course, par GPFans. «C’était très difficile, mais dans l’ensemble, je pense que nous avons fait du très bon travail.

«La voiture s’est sentie la meilleure qu’elle n’ait jamais ressentie en course, la meilleure dont je me souvienne et cela la rend si joyeuse à conduire par rapport à la normale, dont la plupart ont été attribuées à une journée calme. Nous connaissons la bête que nous avons.

J’ai misé sur la stratégie aujourd’hui, mais cela n’a pas tout à fait payé. Nous remercions l’équipe d’avoir essayé quelque chose de différent. Si nous continuons à repousser ces limites, les résultats viendront. 🤜🤛 pic.twitter.com/yurSrlbAJ1 – George Russell (@ GeorgeRussell63) 9 mai 2021

Montrez votre soutien à Williams avec sa dernière collection officielle de marchandises

L’équipe ayant choisi de passer sous la Safety Car, Russell a salué la décision de l’équipe de le faire, ajoutant: «C’était incroyablement délicat. Je pense que nous avons fait un travail incroyable sous la Safety Car au début et en fait presque un guichet unique.

«Si j’avais réussi à vider Alonso, alors qui sait, mais en fait, le simple fait d’avoir Alonso devant moi m’a aidé à garder ces voitures plus rapides derrière parce que j’avais le DRS.

«Ils ont une demi-seconde de rythme de voiture et probablement une seconde de rythme de pneus, alors cela aurait été une tâche incroyable. Mais je suis vraiment content que nous ayons lancé les dés et nous nous sommes retrouvés dans cette position.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!