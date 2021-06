George Russell salue la “meilleure course de tous les temps” à Williams en France

in

George Russell a déclaré que son ascension dans le peloton jusqu’à une P12 au Grand Prix de France était sa “meilleure course de tous les temps” en tant que pilote Williams.

Après une mauvaise escapade, Russell a pu éliminer plusieurs adversaires lors de la course au Paul Ricard – dont la Ferrari de Charles Leclerc – en route pour terminer de justesse en dehors des points.

Même si les pilotes de tout le peloton ont eu des problèmes de dégradation des pneus en course, le Britannique a déclaré que, même s’il avait également eu une course difficile, lui et son équipe Williams ont pu utiliser la stratégie à leur avantage.

Il n’a pas encore marqué son premier point dans l’équipe, mais il a parlé de son espoir pour le prochain doublé en Autriche après une meilleure performance de Williams en France.

“C’était vraiment, vraiment difficile de l’intérieur”, a déclaré Russell à Sky Sports F1 après la course. « C’était une très belle course de l’intérieur.

“Réussir à faire quelques très beaux dépassements, un avec Tsunoda à la fin qui pour nous, terminant devant ces voitures, l’Alfa [Romeo], Ocon, Tsunoda à la fin, pour nous c’est massif.

« En terminant 12e au mérite, j’irais jusqu’à dire que c’était notre meilleure course ensemble.

“C’est dommage qu’il ne se soit rien passé devant car comme je l’ai dit, la 12ème place au mérite est généralement un bon résultat mais néanmoins, très satisfait de cela et une bonne façon de commencer les trois semaines.”

Même si Russell a pu remonter le peloton au Paul Ricard, il a chuté à la 19e place après un mauvais départ dimanche, qui, selon lui, était dû à une position trop centrale sur la piste.

Daniel Ricciardo a eu le même problème lors de la dernière course du circuit en 2019, l’Australien révélant après la course qu’il avait regardé son départ pour trouver un meilleur itinéraire autour du virage 1 dimanche.

Le pilote junior de Mercedes, Russell, a admis que de bonnes performances dans le premier tour étaient un problème primordial pour lui depuis son arrivée en Formule 1 en 2019.

“Je me suis retrouvé coincé dans le virage 1, j’avais une voiture à l’extérieur, une voiture à l’intérieur et je ne pouvais nulle part où aller”, a-t-il déclaré à propos de son escapade dimanche.

“C’est quelque chose sur lequel j’ai vraiment lutté depuis que je suis en F1, pour être honnête. Depuis que je suis au fond de la grille, j’ai vraiment besoin de travailler dessus.

“Nous continuons d’essayer, mais nous avons réussi à le faire fonctionner à la fin, en nous arrêtant tôt et en prenant ces difficultés très loin.”

