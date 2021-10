George Russell s’apprête à rejoindre Sebastian Vettel à l’arrière de la grille du GP des États-Unis

Les pénalités commencent déjà à s’accumuler avant le Grand Prix des États-Unis, George Russell étant le dernier à s’équiper d’un nouveau moteur.

Le pilote d’Aston Martin Sebastian Vettel avait déjà confirmé qu’il devait installer un nouveau groupe motopropulseur Mercedes avant les six dernières courses de la saison et on peut maintenant en dire autant de Russell, qui passe également à un nouveau moteur Mercedes qui espérons-le durer jusqu’à la fin de la campagne 2021.

Le Grand Prix des États-Unis est en quelque sorte une course à domicile pour Williams, ses propriétaires, Dorilton Capital, étant une société d’investissement basée en Amérique.

Et cela signifie que Russell ne sera pas seulement occupé sur la piste ce week-end, mais aussi en dehors.

« Ils ont un grand nombre d’invités ici ce week-end et ils nous réservent beaucoup de choses », a déclaré Russell aux journalistes avant le week-end de course à Austin.

« Donc, ils sont certainement assez excités à ce sujet, mais en général, ce circuit, cet endroit est vraiment excitant. C’est probablement mon week-end de course préféré de l’année autre que Silverstone.

“Je viens juste de venir ici, c’est un endroit génial, une ambiance géniale et Austin lui-même est un endroit cool.”

Avant les premiers essais, Williams a également annoncé l’arrivée de Logan Sargeant dans son école de pilotage. Le coureur américain de 20 ans a récemment terminé P7 dans la campagne 2021 de Formule 3.