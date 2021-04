George Russell satisfait de Q2 après avoir été “ décalé ”

George Russell était heureux de se qualifier pour la Q2 à Imola après avoir été «décalé» lors des séances d’essais.

Le pilote Williams avait parlé après les deux premières séances vendredi de ses problèmes avec la voiture, mais s’est rétabli samedi pour maintenir son record de ne jamais être surqualifié par un coéquipier de Williams.

Les deux pilotes de l’équipe – pour la première fois depuis la Hongrie en 2020 – sont entrés en Q2, Russell se qualifiant P12 tandis que Nicholas Latifi débutera le Grand Prix d’Émilie-Romagne en P14.

S’adressant à Formula1.com, Russell a déclaré: «Je pense qu’avant le week-end, je pensais que la Q3 était peut-être possible ce week-end, mais après toutes les séances d’essais, je ne pensais absolument pas pouvoir et je ferais du bien de sortir de la Q1.

«J’avais juste du mal, je ne sais pas pourquoi. La voiture se sentait bien mais j’étais juste en retard et Nicholas conduisait vraiment, très bien et a été rapide à chaque session, et nous avons réussi à faire du très bon travail en Q2 quand cela comptait.

“Donc [we have] J’ai eu un peu de temps à revoir pour essayer de comprendre pourquoi j’étais en retard avant les qualifications, mais je sens que je suis bien placé pour demain.

Williams a souligné qu’ils se concentreraient davantage sur les nouvelles réglementations de 2022 au lieu de passer trop de temps à travailler sur la voiture de cette saison, mais des modifications ont encore été apportées depuis Bahreïn – et Russell a déjà ressenti leurs effets.

Il a ajouté: «Je pense que nous avons apporté des changements qui ont amélioré la voiture, amélioré la vitesse en ligne droite, ce qui nous aidera en situation de course, donc je suis vraiment content des changements que nous avons faits et de pouvoir faire le travail à la fin était super.

«Ce fut une session très décousue. Je n’ai fait la ligne en Q1 que de cinq secondes – si ce n’était pas pour cela, j’aurais été éliminé, donc je suis vraiment heureux.

Alors que Russell était peut-être sur le point de ne pas participer à la Q2, son coéquipier Nicholas Latifi a révélé après la course que c’était un appel serré pour lui de se qualifier pour les qualifications.

Il a dit: “[I am] très satisfait dans l’ensemble, surtout avec Q1. Nous n’avons presque même pas réussi à nous qualifier. Je ne sais pas si les caméras étaient sur la voiture du tout mais évidemment j’ai eu le crash, une petite bosse dans le mur en FP3.

«Et même si nous sommes revenus là-bas pour faire des tours, il y avait encore des choses résiduelles que l’équipe devait vérifier et si ce n’était pas pour le drapeau rouge avec Yuki. [Tsunoda] crash, je n’aurais pas réussi à me qualifier.

«Un peu reconnaissant pour cela. Evidemment malheureux pour Yuki, mais cela nous a donné l’opportunité de réparer la voiture, de la remonter et un bon Q1, vraiment satisfait du tour.

“[With] Q2 [I am a] un peu déçu, je n’ai tout simplement pas obtenu l’amélioration dont j’avais besoin, petite erreur au début du tour mais dans l’ensemble avec le résultat je suis plutôt content.

