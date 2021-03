George Russell s’attend à ce que Mercedes s’améliore à Imola

George Russell pense que les conditions météorologiques à Bahreïn convenaient plus à Red Bull qu’à Mercedes – dont les voitures devraient être favorisées par Imola moins venteuse.

Le Britannique sait ce que c’est que de conduire une Mercedes dans une course de Bahreïn, car il l’a fait lors du Grand Prix de Sakhir de l’année dernière lorsqu’il a été appelé pour remplacer le malade Lewis Hamilton et aurait peut-être gagné sans un arrêt au stand bâclé par l’équipe et une ponction ultérieure.

Les sept fois champions du monde consécutifs ont commencé leur candidature pour un huitième titre avec une victoire de Hamilton lors de l’ouverture de la saison 2021, mais seulement par une petite marge de Max Verstappen de Red Bull avec le patron de Mercedes, Toto Wolff, en disant que « les dieux de la course étaient avec nous » .

Red Bull est généralement considéré comme ayant fait un grand pas en avant cette année, ce qui les a potentiellement placés devant Mercedes en termes de performances, mais Russell ne pense pas que Bahreïn montre la voiture W12 de manière optimale.

Bien que les prévisions de tempête de sable pour la course de dimanche ne se soient pas concrétisées, le pilote Williams, qui a terminé 14e, estime que les rafales du désert ne font pas ressortir le meilleur de la Mercedes – et que la prochaine course, à Imola le 18 avril, devrait.

Montrez votre soutien à Williams avec sa dernière collection officielle de marchandises

« Mercedes a peut-être plus souffert ce week-end », a déclaré le joueur de 23 ans, cité par Motorsport-Total et qui est un candidat sérieux pour courir pour les champions du monde à l’avenir, peut-être même l’année prochaine.

«Red Bull était plus compétitif que le reste du peloton. Il y avait beaucoup de vent – c’est toujours ici – des rafales soufflaient à 50 km / h et la piste est très ouverte avec beaucoup de virages lents.

«Imola est très différente de Bahreïn avec des virages rapides et beaucoup d’arbres et de maisons à côté de la piste, donc elle est mieux protégée du vent.»

Russell avait craint que Williams ne lutte également dans le vent de Bahreïn et cela était confirmé, car ils semblaient clairement être la neuvième équipe la plus rapide avec seulement Haas derrière eux – comme on pouvait s’y attendre.

Néanmoins, le joueur de 23 ans a de grands espoirs que Williams, qui a terminé dernier du Championnat du monde au cours des trois dernières saisons, sera plus compétitif ailleurs.

« C’est la voiture que nous avons et nous avons très bien couru la course, pour être honnête », a déclaré Russell, qui a également estimé que son relais intermédiaire avant son deuxième arrêt de pneu avait été un tour de trop.

«Malheureusement, j’ai perdu trois secondes à la suite», a-t-il ajouté. «Mais cela n’a pas changé notre résultat net. Compte tenu de notre rythme et des conditions, nous avons passé un week-end très correct.

«Ce sera un peu une saison de yo-yo, mais j’aimerais penser que c’était le pire des cas.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!