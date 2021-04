George Russell: Se battre au front sera “ beaucoup plus difficile mentalement ”

Après son expérience dans une Mercedes, George Russell pense que se battre à l’avant sera mentalement plus difficile que d’être un backmarker.

Le Britannique a passé la grande majorité de son temps en Formule 1 au fond de la grille avec Williams, échouant à marquer un point pour l’équipe au cours de ses deux saisons complètes là-bas.

Cependant, il a eu un avant-goût de la vie la saison dernière lorsqu’il a été choisi pour remplacer Lewis Hamilton, qui avait été testé positif au COVID-19, au Grand Prix de Sakhir.

C’était une montagne russe d’un week-end car après avoir été battu de justesse en pole position par Valtteri Bottas en qualifications, Russell a dépassé et est resté devant le Finlandais le jour de la course avant une erreur d’arrêt au stand de Mercedes et une crevaison tardive a mis fin à ses chances de gagner et l’a amené à terminer en P9.

Il était visiblement ému après la course et, avec le recul, dit que cela lui a appris à quel point la lutte pour les victoires et les titres est un défi mental, ce qui, selon lui, sera une leçon précieuse.

«Si je veux gagner des courses et des championnats, je ne peux pas laisser ces moments difficiles m’attarder», a déclaré Russell inews.co.uk.

«Je me suis qualifié deuxième pour le Grand Prix de Sakhir et j’ai été déçu. Ma meilleure position de qualification jusque-là était P12, ce dont j’étais absolument ravi, puis je me suis juste qualifié deuxième et j’ai été déçu.

«Cela m’a aussi appris que lutter pour les championnats et les victoires à l’avenir sera beaucoup plus difficile mentalement que ce que j’ai dû endurer en terminant au fond de la grille ces deux dernières années.

«Ces expériences ont donc été une bénédiction déguisée. Je pense que sur le long terme, 10, 15 ans, je vais regarder en arrière et dire “Je ne changerai rien de tout cela pour le monde”. »

Un certain nombre d’athlètes de haut niveau, y compris ceux de Formule 1, ont des psychologues du sport et Russell a commencé à travailler avec un lui-même avant le début de la saison dernière.

Il dit que cela lui a été bénéfique mentalement et a été agréable.

«Je n’ai jamais fait partie de ces personnes qui pensaient que la santé mentale n’était pas si importante et que vous êtes soit mentalement fort, soit mentalement faible ou autre et vous devez juste être fort à ce sujet si vous avez déjà vécu un moment difficile endurcissez-vous et surmontez-le », at-il ajouté.

«Vous devez évidemment le faire, dans une certaine mesure, mais demander également des conseils professionnels a été formidable. J’ai vraiment apprécié et cela a été bénéfique pour moi.

