George Russell se délecte de la meilleure performance de qualité Williams

George Russell était ravi de sa performance époustouflante pour s’assurer la 8e place sur la grille pour les qualifications de sprint à Silverstone.

Le joueur de 23 ans est entré dans l’histoire de sa carrière au GP d’Autriche en réalisant la Q3 pour la première fois en tant que pilote Williams, mais devant son public local, il a poussé la barre encore plus haut en remportant la 8e place une fois le drapeau à damier tombé lors des qualifications. à Silverstone.

Il s’agit bien sûr d’un week-end différent de celui des essais de Formule 1 vendredi, avec ce format traditionnel déterminant désormais la grille pour les qualifications de sprint samedi, mais il semblerait que ‘M. Samedi’ Russell est parfaitement heureux d’être ‘M. Vendredi’.

En fait, Russell a déclaré qu’il s’agissait de sa meilleure performance de qualification à ce jour dans une Williams.

“C’était de toutes les qualifications que j’ai eues avec Williams, c’était de loin la meilleure”, a-t-il déclaré à Sky F1.

Nous savons tous que Lewis Hamilton a une armée de fans qui viennent en force lors de sa course à domicile à Silverstone, mais Russell a reçu les acclamations les plus fortes de la journée alors qu’il maîtrisait le circuit pour boucler ce tour.

“Je l’ai vu, du coin de l’œil dans tous les coins avec tout le monde applaudissant, un tel sentiment méga, ça m’a tellement manqué”, a-t-il déclaré à propos de la réaction des fans.

“Et évidemment, en le faisant devant mon public, le meilleur résultat en qualifications que nous ayons jamais eu, je viens de réaliser que nous étions à un dixième et demi de la P4, ce qui est absolument mental.

« Ce matin en FP1, je n’avais aucune confiance, je n’étais nulle part avec la voiture, j’avais du mal en dernier, très lentement, je ne pensais même pas que je sortirais de la Q1 et nous voici 8e.

“Je suis sorti en qualifications et j’avais juste cette confiance, c’était tellement joyeux de pousser une F1 à ses limites sur cette piste.”

Cependant, ce tout nouveau format se poursuit jusqu’à samedi, et Russell reste « ouvert d’esprit » quant au concept de qualification pour le sprint.

En particulier, il est intrigué de découvrir ce que cela fera de courir dans une voiture de F1 avec une faible charge de carburant dès le départ.

“Ouvert d’esprit, ça va être intéressant”, a-t-il déclaré.

“Et une autre chose qui va être nouvelle, c’est que chaque course que nous faisons dans une voiture de F1, nous avons généralement la capacité de carburant maximale, et maintenant vous n’avez qu’un tiers du carburant dans la voiture, donc ça va être un sensation vraiment différente sur ces premiers tours.

“J’ai maintenant eu une quarantaine de courses dans une voiture de F1, c’est maintenant une autre course effectivement, mais dans un scénario complètement différent.”

Quel sentiment… votre soutien était autre chose aujourd’hui ! On a fait ça ensemble. Merci. 🇬🇧❤️ – George Russell (@GeorgeRussell63) 16 juillet 2021

Cette course de sprint de 100 km déterminera le poleman du Grand Prix de Grande-Bretagne et définira les positions restantes sur la grille derrière la P1.

De nombreux pilotes sont censés jouer la sécurité pour s’assurer qu’ils ne compromettent pas leur emplacement sur la grille, mais pas Russell, il va attaquer.

“Je vais juste y aller”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé quel serait son état d’esprit.

“Je pense que [cautious approach] sera l’état d’esprit de tout le monde, mais ce ne sera pas mon état d’esprit parce que si tout le monde est un peu conservateur, cela ouvre une opportunité.

« On ne se retrouve pas souvent dans cette position, on trouve que quand on le fait c’est parce qu’on met absolument tout sur la table, on ne laisse rien au hasard, et on y va.

“Nous gardons donc cette mentalité et c’est tellement gratifiant quand nous y parvenons.”

