George Russell se demande où est passée la forme de Williams

George Russell ne sait pas où est passé le rythme de Williams et a demandé à son équipe de mettre son « plafond de réflexion ».

Habituellement l’un des meilleurs qualifiés sur la grille, le Mercedes-Le pilote lié n’a pas réussi à se qualifier pour la Q2 à Interlagos, ne participant à la première session que pour la deuxième fois cette année.

Il a également été battu par son coéquipier Nicolas Latifi dans une séance de qualification traditionnelle pour la première fois cette année avec le Canadien terminant une place devant lui en P16.

Le Britannique admet qu’il « ne le sentait pas » tout au long de la journée mais ne pense pas non plus que le rythme de sa voiture soit fort.

« Ce n’était pas facile du tout, pour être honnête », a-t-il déclaré par la suite.

« Je n’arrivais tout simplement pas à faire fonctionner les pneus, la voiture à fonctionner. Il y avait un peu de rafales là-bas, donc ça n’a pas vraiment joué en notre faveur pour être honnête et oui, je ne le sentais pas vraiment pour être honnête. Mais néanmoins, Nicholas a fait un très bon tour et est juste devant moi.

« En tant qu’équipe, nous sommes assez loin du rythme ce week-end. À trois dixièmes de la Q2, ce n’est que la deuxième fois en 19 courses que nous ne sommes pas en Q2, alors oui, nous devons retrouver cette forme.

Week-end difficile jusqu’à présent mais on ne sait jamais ce qui pourrait se passer à São Paulo. Les yeux en avant pour le Sprint demain. pic.twitter.com/aF411qgFQB – George Russell (@GeorgeRussell63) 12 novembre 2021

Lors d’un week-end de course avec deux courses, un sprint le samedi et l’événement principal le dimanche, le rythme de course est bien plus important que la vitesse à laquelle une voiture est sur un tour lors des qualifications.

Cela ne permet pas à Russell de se sentir beaucoup mieux, même si le joueur de 23 ans n’est pas convaincu qu’il sera beaucoup plus rapide en course et ne sait pas exactement ce qui s’est passé lors des derniers tours de la campagne.

« Je veux dire que nous n’avons eu qu’une seule session, je pense que FP2 sera une meilleure indication », a-t-il ajouté.

« Mais nous n’avons définitivement pas le rythme pour vraiment faire des progrès énormes à partir de là, donc nous devons essayer de le faire dans les arrêts aux stands, dans la stratégie, je pense que la course de sprint sera difficile demain.

« Oui, en général, je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé avec le rythme de la voiture lors des dernières courses, nous ne semblons pas vraiment être là alors que cela nous arrivait assez facilement en début de saison et juste après l’été Pause.

« Nous devons donc mettre nos réflexions sur nos têtes. »